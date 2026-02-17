Il simulatore di volo completo TRU Simulation per l'aereo Cessna Citation Ascend ottiene la qualifica della FAA e consente un addestramento più approfondito e di alto livello per i piloti dei jet di medie dimensioni

TRU Simulation + Training Inc. , azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT) e affiliata di Textron Aviation , oggi ha annunciato che il suo simulatore di volo completo (FFS) per il modello Cessna Citation Ascend ha ottenuto la qualifica di livello D da parte della Federal Aviation Administration (FAA), un risultato importante che migliora nettamente le opzioni di addestramento avanzato per i piloti dei jet di medie dimensioni e offre un ambiente di addestramento particolarmente immersivo e realistico per l'aereo Citation Ascend, che di recente ha ottenuto la certificazione della FAA . L'ottenimento della qualifica della European Union Aviation Safety Agency (EASA), che amplierà ulteriormente la portata globale del simulatore, è previsto per il 2026.

TRU Simulation's Full Flight Simulator for the Cessna Citation Ascend achieves FAA qualification, expanding advanced training for midsize jet pilots

Contatto con i media:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

Txtav.com





