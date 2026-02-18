Giornale di Brescia
Il programma globale di qualità di Tigo Energy segna 1.500 commesse di installazione Green Glove

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), un fornitore leader di soluzioni intelligenti di software in ambito fotovoltaico ed energetico, oggi ha annunciato che l'ampia rete di installatori di impianti fotovoltaici della Società ha registrato 1.500 commesse nell'ambito del programma di servizi Green Glove. Il programma Green Glove aiuta a rafforzare l'attuale impegno dell'Azienda nel Total Quality Solar e a fornire la migliore esperienza di installazione possibile per i partecipanti al programma, come Brighthouse Solar della California Centrale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto relazioni con i media:
Technica Communications
Luis de Leon
tigoenergy@technica.inc



