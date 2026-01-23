Il programma di ricerca degli Emirati Arabi Uniti per la scienza dell'intensificazione delle precipitazioni annuncia i vincitori delle sovvenzioni del 6° ciclo

Il Programma di ricerca degli Emirati Arabi Uniti per la scienza dell'intensificazione delle precipitazioni (UAEREP), gestito dal Centro nazionale di meteorologia (NCM), ha annunciato i vincitori delle borse di ricerca del sesto ciclo. Ogni vincitore riceverà fino a 1,5 milioni di dollari statunitensi nell'arco di tre anni, con assegnazioni annuali fino a un massimo di 550.000 dollari statunitensi.

I vincitori del sesto ciclo sono il dott. Dixon Michael, meteorologo radar responsabile e ingegnere informatico presso Echo Science Works, Stati Uniti, per il progetto "Advancing Cloud Seeding Science with Dual-Polarization Radar Signatures and AI" (Progressi nella scienza dell'inseminazione delle nuvole con segnali radar a doppia polarizzazione e intelligenza artificiale); la prof.ssa Linda Zou, docente a contratto presso la Victoria University, Australia, per il progetto "AI-assisted Development and Optimization of Glaciogenic Cloud Seeding Materials" (Sviluppo e ottimizzazione assistiti dall'intelligenza artificiale dei materiali per l'inseminazione delle nuvole glaciogeniche); e il dott. Oliver Branch, ricercatore senior presso l'Università di Hohenheim, Germania, per il progetto "Rainfall Enhancement through Modification of Land Cover and Land Form (RAINLAND)" (Intensificazione delle precipitazioni attraverso la modifica della copertura del suolo e della morfologia del terreno).

Sua Eccellenza il dott. Abdulla Al Mandous, presidente dell'Organizzazione meteorologica mondiale e direttore generale dell'NCM, ha dichiarato: "Sotto la guida di Sua Altezza lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primo ministro e presidente della Corte presidenziale, l'UAEREP continua a rafforzare la propria posizione di piattaforma globale per la collaborazione scientifica e l'innovazione applicata. L'NCM svolge un ruolo centrale nel rendere possibile questo lavoro grazie a infrastrutture avanzate e competenze operative che traducono la ricerca in risultati concreti. Ciò riflette l'approccio degli Emirati Arabi Uniti volto a investire in innovazioni pratiche e sostenibili".

Alya Al Mazrouei, Direttrice dell'UAEREP e Direttrice del Dipartimento Ricerca e Miglioramento Meteorologico dell'NCM, ha dichiarato: "Le proposte dei vincitori dimostrano elevati standard di innovazione scientifica e applicazione pratica. Grazie alle risorse tecniche e alle collaborazioni globali dell'UAEREP, questi progetti forniranno soluzioni scientifiche che contribuiranno alla sicurezza idrica e alla resilienza climatica".

Il progetto del dott. Dixon Michael promuove la valutazione dei risultati dell'inseminazione delle nuvole al di là del tradizionale monitoraggio delle tempeste basato sulla riflettività. Ciò consentirà di aggiornare LROSE/TITAN per acquisire i percorsi microfisici e valutare le conseguenze utilizzando metodi trasparenti e in grado di tenere conto degli elementi di incertezza, rafforzando al contempo la capacità dell'NCM di sostenere tali sistemi.

Il progetto della prof.ssa Linda Zou svilupperà materiali nanocompositi avanzati per la nucleazione del ghiaccio e applicherà analisi guidate dall'intelligenza artificiale per ottimizzarne le prestazioni utilizzando i dati provenienti da una camera a nebbia portatile per esperimenti di nucleazione del ghiaccio (Portable Ice Nucleation Experiment, PINE), che sarà installata presso l'NCM nella fase finale del progetto.

Il progetto RAINLAND del dott. Oliver Branch applicherà un approccio basato su teoria, osservazione e simulazione per dimostrare come le modifiche della copertura del suolo e della topografia possano innescare la convezione umida. La ricerca mira a identificare i progetti e le ubicazioni ottimali per intensificare le precipitazioni negli Emirati Arabi Uniti.

