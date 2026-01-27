Il primo radiometro infrarosso meteorologico d’Europa rivela l’atmosfera in 3D

Le prime immagini del pionieristico radiometro infrarosso meteorologico europeo sono state presentate oggi alla Conferenza Spaziale dell’UE a Bruxelles, segnando un importante passo avanti nella capacità di monitorare come l’atmosfera evolve prima e durante eventi meteorologici estremi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260127307052/it/

Immagine del disco completo della Terra dal Radiometro Infrarosso MTG-S che mostra un canale sensibile alla temperatura della superficie, acquisita tra le 12:45 e le 15:30 UTC del 15 novembre 2025. L’immagine distingue le temperature della superficie terrestre e marina, nonché le temperature della sommità delle nubi, mettendo in evidenza le strutture nuvolose e i sistemi meteorologici. Le regioni desertiche calde appaiono in rosso, mentre le sommità delle nubi fredde sono mostrate in blu. © Immagine: dati acquisiti il 15 novembre 2025 e processati dai partner industriali Thales e OHB sotto la supervisione di EUMETSAT e dell’ESA. Visual prodotto da EUMETSAT.

Le immagini sono state acquisite dall’Infrared Sounder (IRS) a bordo di Meteosat Third Generation Sounder-1 (MTG-S1), il primo satellite europeo in orbita geostazionaria a trasportare un sondeggiatore atmosferico iperspettrale.

Scansionando l’Europa ogni 30 minuti su quasi 2.000 lunghezze d’onda infrarosse, l’Infrared Sounder fornirà informazioni tridimensionali su temperatura, umidità e composizione atmosferica a diverse altitudini. Rileverà sottili cambiamenti nell’instabilità atmosferica, nella temperatura e nell’umidità — spesso prima che inizino a formarsi le nubi — migliorando in modo significativo il nowcasting, la previsione numerica del tempo e il monitoraggio del clima.

Inoltre, con una copertura continua ogni mezz’ora e una risoluzione su scala chilometrica sull’Europa (circa 7 km), l’Infrared Sounder consentirà un monitoraggio con risoluzione diurna dei principali inquinanti atmosferici. Questa capacità rafforzerà in modo significativo il monitoraggio della qualità dell’aria, in particolare nelle aree urbane, fornendo informazioni più frequenti e dettagliate sulla composizione atmosferica nel corso della giornata.

«Questo è un grande passo avanti per le previsioni meteorologiche in Europa», ha dichiarato Phil Evans, direttore generale di EUMETSAT. «Rivelando l’instabilità atmosferica in tre dimensioni prima ancora che inizino a formarsi le nubi, l’Infrared Sounder permetterà ai meteorologi di monitorare come l’atmosfera evolve e di anticipare lo sviluppo di eventi meteorologici estremi — qualcosa che non era mai stato possibile prima da un’orbita geostazionaria».

Il satellite Meteosat Third Generation Sounder-1 completerà le osservazioni dei satelliti di imaging di EUMETSAT, tra cui Meteosat-12 , combinando profili atmosferici con immagini e rilevamento dei fulmini per seguire l’intero ciclo di una tempesta .

Meteosat Third Generation Sounder-1 è gestito da EUMETSAT dalla sua sede centrale a Darmstadt, in Germania. Il satellite e lo strumento Infrared Sounder sono stati sviluppati tramite l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) da un consorzio industriale guidato da Thales Alenia Space e OHB System AG, soddisfacendo i requisiti stabiliti da EUMETSAT in consultazione con i servizi meteorologici dei suoi Stati membri.

Scopri qui tutte le prime immagini e i dati associati dell’Infrared Sounder e osserva come questo strumento rivoluzionario trasformerà la nostra comprensione dell’atmosfera, del tempo e del clima.

Per scaricare le immagini, visita la nostra pagina stampa dedicata .

Per ulteriori informazioni, consulta il sito web di EUMETSAT .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260127307052/it/

Relazioni con i media di EUMETSAT:

Tel. : +49 6151 8073157

Email: press@eumetsat.int

www.eumetsat.int





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire