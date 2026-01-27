Il Premio Zayed per la Sostenibilità apre un bando globale per il ciclo del 2027

il Premio Zayed per la Sostenibilità, un'entità affiliata a Erth Zayed Philanthropies e pionieristico riconoscimento globale degli Emirati Arabi Uniti per la sostenibilità e l'innovazione umanitaria, ha aperto le candidature per il ciclo del 2027.

Il Premio porta avanti la visione e l'eredità del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, sostenendo coloro che promuovono un mondo più inclusivo e sostenibile.

Giunto alla 18 ª edizione e con un montepremi totale di 7,2 milioni di dollari statunitensi, il riconoscimento invita le piccole e medie imprese, le organizzazioni non profit e le scuole superiori a presentare soluzioni innovative in sei categorie: Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il clima e Scuole superiori globali.

Commentando il lancio del ciclo di candidature per il 2027, Sua Eccellenza il Dott. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e Direttore Generale del Premio Zayed per la Sostenibilità, ha dichiarato:

"Guidato dai valori umanitari dello sceicco Zayed, il Premio Zayed per la Sostenibilità riflette l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel promuovere soluzioni che offrano un impatto reale e misurabile. Sostenendo l'innovazione in tutte le sue forme, dagli approcci guidati dalla comunità alle tecnologie all'avanguardia come l'IA, il riconoscimento supporta soluzioni che migliorano la vita e raggiungono i più vulnerabili."

In quasi due decenni, il Premio ha migliorato la vita di oltre 400 milioni di persone in tutto il mondo, sostenendo progetti che offrono benefici reali e duraturi, dall'ampliamento dell'accesso alle energie rinnovabili e all'assistenza sanitaria a prezzi accessibili, all'aumento della sicurezza alimentare e idrica e al rafforzamento della resilienza nelle regioni vulnerabili.

Le candidature devono dimostrare chiaramente risultati comprovati e soddisfare i criteri di valutazione del premio in termini di impatto, innovazione e ispirazione. Si possono presentare in sette lingue (arabo, cinese, inglese, francese, portoghese, russo e spagnolo) garantendo un'ampia accessibilità e una partecipazione globale.

I vincitori di ciascuna delle cinque categorie organizzative ricevono 1 milione di dollari statunitensi, mentre i vincitori della categoria Scuole superiori globali riceveranno 150.000 USD per attuare o ampliare i progetti guidati dagli studenti nelle loro comunità.

A partire dal ciclo del 2026, il Premio Zayed per la Sostenibilità ha introdotto un modello di finanziamento potenziato che riconosce l'impatto comprovato delle soluzioni che raggiungono la fase di valutazione finale. Grazie a questo approccio, tutti i finalisti ricevono un sostegno finanziario, consentendo a un maggior numero di innovazioni ad alto impatto di progredire e di ampliare la propria portata. Il Premio ora assegna 1,3 milioni di dollari statunitensi ai finalisti: 100.000 USD per ciascuna organizzazione nelle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Acqua e Azione per il clima e 25.000 USD per ciascuna scuola nella categoria Scuole superiori globali.

Tutte le candidature sono sottoposte a un rigoroso processo di valutazione in tre fasi. In primo luogo, ogni candidatura viene esaminata attraverso una fase di due diligence completa per garantire che soddisfi i criteri fondamentali del premio, ovvero impatto, innovazione e ispirazione. A ciò seguono valutazioni dettagliate condotte dal comitato di selezione, composto da gruppi di esperti internazionali indipendenti, specifici per categoria. Dalla loro rosa di candidati, vengono identificati i finalisti e condivisi con la giuria del premio, che elegge all'unanimità i vincitori di tutte e sei le categorie.

La data di chiusura per le candidature è il 15 giugno 2026.

I vincitori del Premio Zayed per la Sostenibilità saranno annunciati durante la cerimonia dedicata del 2027.

Per maggiori dettagli, visita il sito www.ZayedSustainabilityPrize.com .

