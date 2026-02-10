Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il leader svizzero Leonteq sceglie ActiveViam per offrire analisi del rischio FRTB ad alte prestazioni

AA

ActiveViam , un leader globale in analisi del rischio multidimensionale in tempo reale per i mercati dei capitali, oggi ha annunciato che Leonteq , uno dei principali fornitori svizzeri di prodotti strutturati, ha implementato Atoti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato secondo il metodo standardizzato della revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (SA-FRTB, Standardized Approach of the Fundamental Review of the Trading Book). Il prodotto di punta di ActiveViam, Atoti, viene utilizzato da Leonteq come soluzione di revisione FRTB per la Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA, Financial Market Supervisory Authority) della Svizzera.

La Svizzera ha implementato la FRTB per le sue banche il 1 o gennaio 2025, mentre la FINMA ha recentemente esteso la sua portata per includere Leonteq.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media:
ActiveViam
Sarah Weeks, Direttore globale del marketing
swe@activeviam.com

Leonteq - Relazioni con i media
media@leonteq.com
+41 58 800 1844



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario