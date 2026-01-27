Il Japan Prize 2026: premiati due scienziati statunitensi e uno scienziato giapponese

La Japan Prize Foundation ha annunciato i vincitori del Japan Prize 2026 alle ore 13:00 del 21 gennaio 2026. La Prof. Cynthia Dwork (USA) è stata premiata con il Japan Prize nel settore Elettronica, Informatica e Comunicazioni . Al Prof. Shizuo Akira (Giappone) e al Prof. Zhijian "James" Chen (USA) è stato conferito il Japan Prize nel settore delle Scienze della vita.

Per il Japan Prize di quest'anno, la Prof. Dwork viene riconosciuta per il suo Contributo all'importante ricerca per creare una società digitale etica, compresa la privacy differenziale e l'equità . Il Prof. Akira e il Prof. Chen vengono riconosciuti per la loro Scoperta del meccanismo di rilevamento dell'acido nucleico da parte del sistema immunitario innato.

Per il Japan Prize 2026, la Fondazione ha chiesto a circa 16.000 illustri scienziati e ingegneri da ogni parte del mondo di nominare candidati tra i ricercatori che operano nei settori di quest'anno. Abbiamo ricevuto 107 nomine per il settore Elettronica, Informatica e Comunicazioni, e 185 nomine nell'ambito delle Scienze della vita. I vincitori di quest'anno sono stati selezionati tra un totale di 292 candidati.

Informazioni sul Japan Prize

L'istituzione del Japan Prize nel 1981 è stata motivata dal desiderio del governo giapponese di creare un premio riconosciuto a livello internazionale che contribuisse allo sviluppo scientifico e tecnologico a livello mondiale. Con il sostegno di numerose donazioni, nel 1983 la Japan Prize Foundation ha ricevuto l'approvazione del governo.

Il Japan Prize viene assegnato a scienziati e ingegneri di tutto il mondo che hanno ottenuto risultati creativi e straordinari in grado di contribuire al progresso nei rispettivi ambiti di lavoro e che contribuiscono in modo significativo alla raggiungimento della pace e della prosperità per tutta l'umanità. Sono ammessi al premio ricercatori in tutti i campi della scienza e della tecnologia, con due campi selezionati ogni anno in considerazione delle attuali tendenze dello sviluppo scientifico e tecnologico. In linea di principio, il premio viene assegnato a un candidato per ogni settore, che riceve un certificato, una medaglia e un premio in denaro. A ogni cerimonia di premiazione partecipano l'Imperatore e l'Imperatrice regnanti, i capi dei tre rami del governo e altri funzionari competenti, nonché rappresentanti di vari settori della società.

