Il DCO conclude la 5a Assemblea Generale con l'adozione della Dichiarazione del Kuwait sull'IA responsabile per il Benessere Digitale Globale

la Digital Cooperation Organization (Organizzazione per la cooperazione digitale, DCO) ha concluso la sua quinta Assemblea generale, durante la quale gli Stati membri hanno adottato la Dichiarazione del Kuwait sull'intelligenza artificiale responsabile per il benessere digitale globale e hanno concordato una serie di azioni volte a promuovere una trasformazione digitale inclusiva, affidabile e scalabile nell'era dell'IA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260207086019/it/

DCO concludes 5th General Assembly with adoption of the Kuwait Declaration on Responsible AI for Global Digital Prosperity (Photo: AETOSWire)

Tenutasi il 4-5 febbraio 2026 sotto la presidenza dello Stato del Kuwait, l'Assemblea Generale ha riunito ministri e rappresentanti degli Stati membri, insieme a osservatori, partner e paesi ospiti, per esaminare i progressi compiuti in relazione al Programma quadriennale della DCO (2025-2028), adottare decisioni congiunte relative alle iniziative multilaterali e tradurre in realtà l'ambizione condivisa in materia di IA.

I ministri e i rappresentanti hanno ribadito il loro impegno a favore di una trasformazione digitale inclusiva, resiliente e sostenibile. La Dichiarazione riconosce il potenziale dell'IA nel promuovere la produttività, la competitività e l'erogazione dei servizi pubblici, sottolineando al contempo la necessità di una governance etica per affrontare i rischi legati alla disuguaglianza, ai pregiudizi, alla privacy e alla sicurezza, e ribadendo la missione della DCO di promuovere il benessere digitale per tutti nell'ambito del suo programma quadriennale.

Gli Stati membri hanno approvato quadri politici e operativi volti ad accelerare una crescita digitale affidabile, tra cui l'accordo modello sull'economia digitale e strumenti che consentano flussi transfrontalieri di dati sicuri. Gli Stati membri hanno preso atto dei progressi compiuti nell'ambito delle iniziative di punta relative alla misurazione dell'economia digitale, alla sovranità dei dati, alla regolamentazione delle start-up, alle soluzioni di governo digitale, alla facilitazione degli investimenti, all'intelligenza artificiale etica, all'AI readiness, alle micro, piccole e medie imprese guidate da donne, alle competenze digitali, alla sicurezza online e alla cooperazione in materia di rifiuti elettronici, sottolineando l'importanza di concentrarsi su risultati misurabili e su un impatto scalabile.

Nel corso dell'Assemblea è stato annunciato che il Regno dell'Arabia Saudita assumerà la presidenza del Consiglio della DCO per il 2027, insieme alla formazione del Comitato esecutivo, presieduto dal Regno dell'Arabia Saudita e composto dalla Repubblica del Ghana, dalla Repubblica del Ruanda, dalla Repubblica di Gibuti, dalla Repubblica islamica del Pakistan, dallo Stato del Kuwait e dal Regno del Marocco.

Gli Stati membri hanno concordato di continuare a sviluppare il Digital Economy Navigator (Navigatore dell'economia digitale) come piattaforma di intelligence economica a sostegno delle riforme politiche, della definizione delle priorità di investimento e della cooperazione transfrontaliera.

Gli Stati membri hanno approvato misure volte a rafforzare le basi digitali affidabili, tra cui lo sviluppo dell'integrità dei contenuti online e il lancio della campagna della DCO per la lotta alla disinformazione online, promuovendo al contempo il sostegno alle start-up, gli investimenti e l'AI readiness attraverso l'ecosistema STRIDE, l'iniziativa Digital FDI, l'AI readiness, gli strumenti di governance etica e l'iniziativa WE-Elevate.

Hanno ribadito il loro impegno a favore dello sviluppo delle competenze, della sicurezza online e della sostenibilità, approvando la fase successiva della Skills Universe Initiative, rinnovando gli sforzi per proteggere i bambini e i giovani in rete, promuovendo la cooperazione nella gestione dei rifiuti elettronici e rafforzando la portata globale e le partnership multilaterali, comprese quelle con il sistema delle Nazioni Unite e altre organizzazioni multilaterali, nonché approfondendo la cooperazione Sud-Sud e triangolare.

L'Assemblea Generale ha confermato il passaggio della presidenza del Consiglio della DCO dallo Stato del Kuwait alla Repubblica Islamica del Pakistan per il 2026 e ha annunciato che la prossima Assemblea Generale si terrà in Pakistan nel 2027.

Sua Eccellenza Omar Saud Al-Omar, Ministro di Stato per gli Affari della Comunicazione e delle Tecnologie dell'Informazione e Ministro ad interim per l'Informazione e la Cultura dello Stato del Kuwait, ha dichiarato: "Sotto la presidenza del Kuwait, la cooperazione digitale è passata in modo decisivo dal dialogo alla realizzazione. Abbiamo promosso una governance responsabile dell'IA, rafforzato la fiducia istituzionale e consentito una crescita digitale tangibile che sta già producendo risultati tangibili in tutti i nostri Stati membri".

Deemah AlYahya, Segretario Generale della Digital Cooperation Organization, ha dichiarato: "Dal Kuwait, gli Stati membri della DCO hanno compiuto una scelta determinante per il futuro del nostro mondo digitale. Abbiamo preferito la cooperazione alla frammentazione, la responsabilità all'esitazione e la fiducia alla paura. Avviando i negoziati per un trattato sull'intelligenza artificiale, promuovendo il commercio digitale affidabile attraverso l'accordo modello sull'economia digitale e unendoci contro la disinformazione online, stiamo dimostrando che l'innovazione deve essere gestita con legittimità e con uno scopo preciso. Attraverso la DCO, stiamo costruendo un futuro digitale in cui la tecnologia è al servizio delle persone, rafforza le economie e garantisce il benessere digitale per tutti".

Sua Eccellenza Shaza Fatima Khawaja, Ministro federale per l'IT e le telecomunicazioni della Repubblica islamica del Pakistan, ha dichiarato: "Il Pakistan è onorato di assumere la presidenza del Consiglio della DCO in un momento cruciale per l'economia digitale globale. Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per promuovere un'intelligenza artificiale responsabile, rafforzare la cooperazione digitale transfrontaliera e garantire che la trasformazione digitale apporti benefici tangibili a tutti".

A margine dell'Assemblea, la DCO ha siglato tre memorandum d'intesa con la Camera di commercio internazionale (ICC), Edraak – Queen Rania Foundation e TikTok, nonché una lettera di incarico con Arab News.

Gli Stati membri hanno deciso di trasformare il 2026 in un anno di consolidamento e accelerazione, promuovendo un'intelligenza artificiale responsabile unitamente a basi digitali affidabili, cooperazione digitale transfrontaliera, sviluppo inclusivo delle competenze e crescita digitale sostenibile.

Tenutosi a margine dell'Assemblea Generale, l'International Digital Cooperation Forum (IDCF) ha riunito responsabili politici, leader aziendali ed esperti in riunioni incentrate sul progresso della cooperazione pratica su questioni prioritarie che plasmano l'economia digitale, tra cui l'intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti.

Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260207086019/it/

Ahmed Bayouni

Media@dco.org





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire