Il CEO di Calix Michael Weening terrà il discorso di apertura a MWC26 Barcelona: in che modo l'IA agentica offre a ogni abbonato un'esperienza su misura

Calix, Inc. (NYSE: CALX) ha annunciato oggi che il suo Presidente e CEO, Michael Weening terrà un discorso di apertura durante la sessione di martedì 3 marzo, " Architects of the AI Age " in occasione di MWC26 Barcelona . La presenza di Calix all'MWC, l'evento mondiale più grande e di maggiore impatto per la connettività, si inserisce nel momento di slancio che segue la recente presentazione della piattaforma con IA integrata dell'azienda.

Weening salirà sul palco principale del MWC martedì mattina per presentare una visione rivoluzionaria delle telecomunicazioni: in che modo l'intelligenza artificiale agentica consente ai fornitori di servizi di offrire simultaneamente un'esperienza personalizzata a milioni di abbonati, personalizzando ogni interazione in tempo reale, sbloccando nuovi flussi di entrate e ridefinendo profondamente cosa vuol dire crescere in un mondo connesso.

Sul palco verrà accompagnato dalla ricercatrice e autrice leader in ambito IA Kate Crawford , una voce nota a livello mondiale nell'ambito dell'etica dell'IA, per analizzare in che modo questa trasformazione vada oltre l'automazione. I due relatori affronteranno il tema di come un'IA responsabile possa amplificare le capacità del team e promuovere una crescita sostenibile basata sulla privacy e sulla trasparenza. Il discorso di apertura sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale sull' app MWC , su MWCBarcelona.com e su Mobile World Live .

Poiché si tratta di una delle sessioni più importanti del programma della conferenza MWC Barcelona, "Architects of the AI Age" riunisce i leader tecnologici globali per esaminare come i progressi in ambito IA, della connettività e dell'informatica stiano ridefinendo il modo in cui le reti vengono costruite, gestite e fornite. Oltre al discorso di apertura, a MWC Calix organizzerà dimostrazioni dal vivo della propria piattaforma di IA agentica insieme al partner Google Cloud, evidenziando il modo in cui i fornitori possono implementare l'intelligenza artificiale su larga scala, sia che si rivolgano a comunità rurali che ai grandi mercati metropolitani.

“Calix ha investito più di 2 miliardi di dollari in oltre 15 anni per sviluppare e lanciare la nostra piattaforma di 3 ª generazione, con il supporto della nostra partnership con Google Cloud", ha dichiarato Weening. " Calix Agent Workforce sta trasformando in realtà il concetto di 'agenti per tutti'. Questa è la forza della nostra piattaforma, in cui è possibile creare una volta ed espandersi ovunque, in modo che i nostri clienti possano monetizzare offrendo un'esperienza personalizzata a milioni di abbonati. Le aziende che trasformeranno l'intelligenza artificiale in un vantaggio operativo saranno quelle vincenti."

MWC26 Barcelona si terrà dal 2 al 5 marzo alla Fira Gran Via. Il discorso di apertura di Weening è previsto per martedì 3 marzo, dalle 9:30 alle 11:00 CET sul palco principale di MWC nella Hall 4. Calix organizzerà inoltre una dimostrazione della sua piattaforma di IA agentica con Google Cloud nella Hall 2, stand 2H40 e 2I10MR.

Per prenotare un appuntamento con Calix durante l'edizione di MWC26 Barcelona, contattare Aleksandra.Ciric@calix.com .

Scopri la piattaforma Calix con IA integrata e l'Agentic Workforce, appositamente sviluppata per il settore delle telecomunicazioni.

Informazioni su Calix

Calix, Inc. (NYSE: CALX) è un'azienda che offre piattaforme basate su appliance, servizi cloud e servizi gestiti. I fornitori di servizi a banda larga sfruttano la piattaforma a banda larga, i servizi cloud e i servizi gestiti di Calix per semplificare le loro operazioni, il coinvolgimento degli abbonati e i servizi; innovare per i loro abbonati consumer, aziendali e municipali; e aumentare il loro valore per i membri, gli investitori e le comunità a cui si rivolgono.

La nostra piattaforma end-to-end e i nostri servizi gestiti rendono democratico l'uso dei dati, consentendo ai nostri clienti di qualsiasi dimensione di operare in modo efficiente, acquisire abbonati e offrire esperienze eccezionali. Calix si impegna a promuovere un miglioramento continuo in collaborazione con il nostro ecosistema in crescita per sostenere la trasformazione dei nostri clienti e delle loro comunità.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative della direzione e di per sé incerte. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle informazioni a nostra disposizione alla data del presente comunicato e non ci assumiamo alcun obbligo di rivedere o aggiornare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze successivi alla data di emissione del presente comunicato, salvo quando richiesto dalla legge. I risultati effettivi e la tempistica degli eventi potrebbero differire sostanzialmente dalle attuali aspettative a causa dei rischi e delle incertezze che influenzano l'attività di Calix. Si avvisano i lettori di non fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa. Ulteriori informazioni sui potenziali fattori che potrebbero influenzare i risultati di Calix e altri rischi e incertezze sono riportate in dettaglio nelle relazioni trimestrali sul Form 10-Q e nella relazione annuale sul Form 10-K depositate presso la SEC e disponibili all'indirizzo www.sec.gov .

Calix e il logo Calix sono marchi commerciali o marchi registrati di Calix e/o delle sue filiali negli USA e negli altri paesi. Un elenco dei marchi di Calix è disponibile su https://www.calix.com/legal/trademarks.html . I marchi commerciali di terzi citati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205458836/it/

Richieste della stampa:

Alison Crisci

919-353-4323

alison.crisci@calix.com



Richieste degli investitori:

Nancy Fazioli

investorrelations@calix.com





