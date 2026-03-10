Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il 40esimo elenco annuale di Forbes dei miliardari nel mondo

AA

Forbes pubblica il suo 40esimo elenco annuale dei miliardari nel mondo, la classifica ufficiale delle persone più ricche del pianeta. La ricchezza è salita a livelli senza precedenti nell'ultimo anno, con fortune che aumentano a ritmi da record. L'elenco di quest'anno comprende 3.428 miliardari, il numero più alto dall'inizio della classifica nel 1987. Il valore aggregato delle persone più ricche del mondo è pari a 20,1 trilioni di dollari, un aumento rispetto ai 16,1 trilioni di dollari registrato nel 2025.

Elon Musk è in cima alla classifica dei miliardari per il secondo anno consecutivo ed è la persona più ricca mai registrata al mondo, il cui valore è stimato a 839 miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Feryal Nawaz, fnawaz@forbes.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario