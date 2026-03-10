Il 40esimo elenco annuale di Forbes dei miliardari nel mondo
Forbes pubblica il suo 40esimo elenco annuale dei miliardari nel mondo, la classifica ufficiale delle persone più ricche del pianeta. La ricchezza è salita a livelli senza precedenti nell'ultimo anno, con fortune che aumentano a ritmi da record. L'elenco di quest'anno comprende 3.428 miliardari, il numero più alto dall'inizio della classifica nel 1987. Il valore aggregato delle persone più ricche del mondo è pari a 20,1 trilioni di dollari, un aumento rispetto ai 16,1 trilioni di dollari registrato nel 2025.
Elon Musk è in cima alla classifica dei miliardari per il secondo anno consecutivo ed è la persona più ricca mai registrata al mondo, il cui valore è stimato a 839 miliardi di dollari.
