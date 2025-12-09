Giornale di Brescia
iFIT e F45 Training annunciano una collaborazione globale per unire il fitness digitale e in palestra

iFIT, un leader globale nel settore del fitness e dei relativi contenuti e attrezzature, e F45 Training, azienda leader globale nella community e nel franchising del fitness, oggi hanno annunciato una nuova collaborazione globale che ridefinirà l'esperienza degli abbonati integrando perfettamente il training digitale a casa con il fitness di comunità in palestra.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251208360628/it/

Lanciata l'8 dicembre, la collaborazione unisce la metodologia dell'allenamento funzionale ad alta intensità di classe mondiale di F45 Training con le capacità di produzione di allenamenti coinvolgenti e la piattaforma globale in espansione di iFIT.

Collaborazione di fitness integrata

Questa collaborazione strategica si basa su due elementi fondamentali ideati per promuovere il coinvolgimento di entrambe le piattaforme:

  • Accesso a contenuti digitali premium: iFIT concederà in licenza e presenterà sulla sua piattaforma globale di streaming una collezione curata di esercizi funzionali da eseguire a casa esclusivi di F45 Training.

