iFIT e F45 Training annunciano una collaborazione globale per unire il fitness digitale e in palestra

iFIT, un leader globale nel settore del fitness e dei relativi contenuti e attrezzature, e F45 Training, azienda leader globale nella community e nel franchising del fitness, oggi hanno annunciato una nuova collaborazione globale che ridefinirà l'esperienza degli abbonati integrando perfettamente il training digitale a casa con il fitness di comunità in palestra.

Lanciata l'8 dicembre, la collaborazione unisce la metodologia dell'allenamento funzionale ad alta intensità di classe mondiale di F45 Training con le capacità di produzione di allenamenti coinvolgenti e la piattaforma globale in espansione di iFIT.

Collaborazione di fitness integrata

Questa collaborazione strategica si basa su due elementi fondamentali ideati per promuovere il coinvolgimento di entrambe le piattaforme:

Accesso a contenuti digitali premium: iFIT concederà in licenza e presenterà sulla sua piattaforma globale di streaming una collezione curata di esercizi funzionali da eseguire a casa esclusivi di F45 Training.

