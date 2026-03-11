Giornale di Brescia
Business Wire

IFF espande la presenza in America Latina con un nuovo polo per gli enzimi, il Brazil Application Lab

IFF (NYSE: IFF) — un leader globale nel settore aromi, fragranze, ingredienti per alimenti, salute e bioscienze, sta potenziando le capacità produttive e innovative regionali per sostenere meglio la continua crescita della sua attività Health & Biosciences (H&B) in America Latina, uno dei mercati in più rapida crescita per l'azienda. L'impegno include la trasformazione della sede di Arroyito in Argentina nel primo centro di produzione completa di enzimi ottenuti per fermentazione di IFF nella regione e l'apertura di un laboratorio per l'applicazione nella cura della casa presso l' Innovation Center di IFF in Brasile. Insieme, questi potenziamenti espandono la presenza regionale di IFF e dovrebbero migliorare la velocità, l'affidabilità e le soluzioni localmente rilevanti per i mercati, tra cui la produzione di birra , l'alimentazione animale , i biocombustibili e la cura della casa .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310261063/it/

IFF's home care application lab in Brazil.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media:
Paulina Heinkel
332.877.5339
Media.request@iff.com

Relazioni con gli investitori:
Michael Bender
212.708.7263
Investor.Relations@iff.com



