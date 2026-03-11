IFF espande la presenza in America Latina con un nuovo polo per gli enzimi, il Brazil Application Lab

IFF (NYSE: IFF) — un leader globale nel settore aromi, fragranze, ingredienti per alimenti, salute e bioscienze, sta potenziando le capacità produttive e innovative regionali per sostenere meglio la continua crescita della sua attività Health & Biosciences (H&B) in America Latina, uno dei mercati in più rapida crescita per l'azienda. L'impegno include la trasformazione della sede di Arroyito in Argentina nel primo centro di produzione completa di enzimi ottenuti per fermentazione di IFF nella regione e l'apertura di un laboratorio per l'applicazione nella cura della casa presso l' Innovation Center di IFF in Brasile. Insieme, questi potenziamenti espandono la presenza regionale di IFF e dovrebbero migliorare la velocità, l'affidabilità e le soluzioni localmente rilevanti per i mercati, tra cui la produzione di birra , l'alimentazione animale , i biocombustibili e la cura della casa .

IFF's home care application lab in Brazil.

