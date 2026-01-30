IDDI presenta il nuovo brand e festeggia 35 anni di eccellenza nella scienza dei dati clinici

IDDI , un partner globale nella scienza dei dati clinici con oltre 35 anni di qualità comprovata, oggi ha annunciato il lancio del suo marchio rinnovato. Il nuovo brand evidenzia la continua attenzione nei confronti dei pazienti e l'impegno nell'innovazione dell'azienda, onorando nel contempo la sua tradizione di rigore scientifico. Il lancio coincide con il 35esimo anniversario di IDDI e debutterà pubblicamente allo SCOPE Summit il 2 febbraio 2026.

La ricerca biomedica si sta spostando verso trial più complessi e analisi all'avanguardia. Tuttavia, come ha rivelato un sondaggio , solo il 46% dei leader nel settore delle scienze della vita è totalmente fiducioso che i dati della propria azienda siano sempre disponibili e accurati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260129364284/it/

Christine Rogers

SCORR Marketing

+1 308 338-2358

pr@scorrmarketing.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire