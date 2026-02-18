Giornale di Brescia
ICR nomina Sukanti Ghosh Partner di Strategia e mercati internazionali

ICR, azienda leader in ambito di comunicazioni e consulenze strategiche, oggi ha annunciato la nomina di Sukanti Ghosh a Partner, Strategia e mercati internazionali, con effetto in data 2 febbraio 2026.

Dalla sede di Londra, Ghosh entra in ICR con oltre trent'anni di esperienza in ambito di affari aziendali globali, comunicazioni finanziarie, strategia e gestione delle problematiche, mentre l'azienda continua ad ampliare la propria presenza internazionale in Europa e nel Medio Oriente, in Asia meridionale e in Africa.

Sukanti Ghosh entra in ICR dal Vedanta Group, un conglomerato diversificato di attività minerarie, energetiche e tecnologiche da 20 miliardi di dollari, del quale è stato Presidente delle politiche e delle comunicazioni globali, dirigendo le comunicazioni finanziarie per il gruppo a livello globale.

Contatto per i media:
Media@icrinc.com



