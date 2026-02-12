Giornale di Brescia
Business Wire

i2c nominata finalista nella categoria Best Security or Anti-Fraud Development ai The Card & Payments Awards Middle East 2026

i2c Inc. , una società innovatrice globale in ambito di tecnologia finanziaria, è stata nominata finalista nella categoria Best Security or Anti-Fraud Development in occasione dei The Card & Payments Awards Middle East 2026 . Il principale programma di premi della regione assegna riconoscimenti alle organizzazioni che forniscono innovazioni pratiche a elevato impatto per rafforzare la sicurezza dei pagamenti e proteggere i clienti in uno dei mercati dei pagamenti digitali in più rapida crescita al mondo.

i2c è stata premiata per la sua soluzione di gestione dei rischi di frode gestita dall'IA , direttamente integrata nella sua piattaforma unificata di pagamenti e servizi bancari e che interviene in tempo reale al momento dell'autorizzazione della transazione, offrendo una capacità sempre più importante a fronte dell'espansione dei pagamenti digitali nei mercati del Medio Oriente.

Contatto per la stampa
Debra Dekelbaum
Direttrice relazioni con i media e gli analisti, i2c
media@i2cinc.com



