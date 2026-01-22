I Squared annuncia il lancio di Radiant Energy Solutions

I Squared Capital ("I Squared"), un gestore leader globale di investimenti nelle infrastrutture, ha annunciato oggi il lancio di Radiant Energy Solutions ("Radiant"), un investimento che rientra nella strategia per le infrastrutture nel Medio Oriente di I Squared, che si concentra su investimenti trasformativi, nel settore medio del mercato nella regione.

Sulla scia dell'approccio di I Squared alla creazione di piattaforme, che prevede di partire da un investimento iniziale di base e di espandersi nel tempo per costruire aziende leader di mercato, Radiant segna l'ingresso dell'azienda nel mercato delle energie rinnovabili distribuite nel Medio Oriente, offrendo soluzioni di decarbonizzazione a clienti commerciali e industriali. L'investimento per Radiant consiste nell'acquisizione di FAS Renewables e della sua controllata al 100% Zahra Energy, una società con sede in Arabia Saudita che opera nel settore dell'energia solare distribuita con un portafoglio garantito e avanzato di oltre 100 MWp di progetti solari distribuiti con clienti consolidati e contratti di acquisto di energia solare a lungo termine. Tra questi figurano Cenomi Centers, proprietario, gestore e sviluppatore di centri commerciali in Arabia Saudita.

I Squared ha destinato 150 milioni di USD 1 a sostegno della crescita di Radiant, con l'ambizione di offrire più di 1 GW di energia rinnovabile behind-the-meter, stoccaggio e altre soluzioni di transizione energetica all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo ("GCC"). Questo investimento posiziona Radiant come uno dei principali sviluppatori di soluzioni di decarbonizzazione in Arabia Saudita e riunisce un team di gestione locale esperto con le competenze globali di sviluppo di piattaforme di I Squared. La piattaforma Radiant va a raggiungere il portafoglio in crescita di I Squared di investimenti globali nell'energia rinnovabile, che include una capacità rinnovabile di oltre 10.000 MW.

Sadek Wahba, Presidente e socio amministratore, I Squared Capital, ha affermato: "Il Medio Oriente è uno dei mercati più dinamici per le infrastrutture a livello globale, sostenuto da una solida crescita economica, da un ambizioso programma di transizione energetica e da un chiaro impegno per la partecipazione al settore privato."

Harsh Agrawal, socio senior, I Squared Capital, ha affermato: "Il lancio di Radiant Energy Solutions rappresenta un traguardo importante per I Squared e dimostra la nostra convinzione rispetto ai principi fondamentali sul lungo termine nella regione. Tramite Radiant, offriremo le competenze globali in ambito energetico di I Squared a sostegno della transizione del Golfo in direzione di sistemi energetici più efficienti, resilienti e sostenibili."

La strategia di Radiant è legata alla domanda in rapida crescita di soluzioni di energia distribuite all'interno del GCC, spinta da politiche favorevoli, dall'aumento dei consumi energetici e dalla crescente attenzione dei clienti commerciali e industriali al risparmio sui costi e alla sostenibilità. La piattaforma è progettata per crescere in modo organico e attraverso acquisizioni, offrendo tecnologie solari, di stoccaggio e altre tecnologie di transizione energetica su misura per le esigenze dei mercati regionali.

Il lancio di Radiant avviene sulla scia della presenza confermata e in crescita di I Squared nel Medio Oriente, sostenuta dal suo ufficio ad Abu Dhabi e dall'apertura prevista dell'ufficio a Riyad. Nel 2025, I Squared ha ulteriormente rafforzato il suo impegno regionale con la firma di memorandum d'intesa con The Arab Energy Fund ("TAEF") e il Public Investment Fund ("PIF"), sottolineando un'ambizione condivisa per accelerare lo sviluppo di un'infrastruttura sostenibile nella regione.

Informazioni su I Squared Capital

I Squared Capital è un investitore leader a livello mondiale nel settore delle infrastrutture che gestisce un patrimonio di 50 miliardi di dollari. Costruiamo e sviluppiamo attività infrastrutturali essenziali che forniscono servizi fondamentali a milioni di persone in tutto il mondo. Il portafoglio di I Squared comprende oltre 96 società che operano in più di 70 paesi e coprono settori quali energia, servizi pubblici, infrastrutture digitali, trasporti, infrastrutture ambientali e sociali. Con sede a Miami, il suo team di oltre 300 professionisti è distribuito in uffici ad Abu Dhabi, Londra, Monaco, Nuova Delhi, San Paolo, Singapore, Sydney e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.isquaredcapital.com .

Disclaimer

Il presente documento non costituisce una consulenza, una raccomandazione o un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare titoli o prodotti finanziari, ma viene fornito esclusivamente a scopo informativo. Investire comporta dei rischi, con la possibilità di perdere il capitale investito. Gli investimenti specifici qui descritti non rappresentano tutte le decisioni di investimento prese da ISQ. Il lettore non deve presupporre che le decisioni di investimento identificate e discusse siano state o saranno redditizie. I riferimenti specifici a consigli di investimento vengono qui forniti a mero scopo illustrativo e non sono necessariamente rappresentativi degli investimenti che saranno effettuati in futuro.

____________________ 1 Rappresenta il capitale stanziato, soggetto a termini e condizioni

