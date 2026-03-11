Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

I-Pulse lancia iTerra, la soluzione a energia pulsata per controllare le erbe infestanti senza sostanze chimiche

AA

Robert Friedland, Cofondatore, Presidente e CEO di I-Pulse, Laurent Frescaline, Cofondatore e Direttore tecnologico di I-Pulse e Romain Leray, CEO di iTerra, sono lieti di annunciare il lancio di iTerra, azienda controllata di tecnologia agricola dedicata al controllo non chimico delle erbe infestanti in I-Pulse, il leader mondiale di tecnologie a energia pulsata.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260311077573/it/

iTerra utilizza la tecnologia a energia ad alte pulsazioni proprietaria di I-Pulse per eliminare le erbe infestanti alla radice senza danneggiare le coltivazioni, alterare la microbiologia del suolo o lasciare residui chimici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Follow @I-Pulse Group su LinkedIn & Robert Friedland @robert_ivanhoe on X.
Per i media: Ross Larsen, I-PulseCommunications@ipulse-group.com
Per gli investitori: Abby Symes, Contact@ipulse-group.com
Sito web www.ipulse-group.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario