I-Pulse lancia iTerra, la soluzione a energia pulsata per controllare le erbe infestanti senza sostanze chimiche

Robert Friedland, Cofondatore, Presidente e CEO di I-Pulse, Laurent Frescaline, Cofondatore e Direttore tecnologico di I-Pulse e Romain Leray, CEO di iTerra, sono lieti di annunciare il lancio di iTerra, azienda controllata di tecnologia agricola dedicata al controllo non chimico delle erbe infestanti in I-Pulse, il leader mondiale di tecnologie a energia pulsata.

iTerra utilizza la tecnologia a energia ad alte pulsazioni proprietaria di I-Pulse per eliminare le erbe infestanti alla radice senza danneggiare le coltivazioni, alterare la microbiologia del suolo o lasciare residui chimici.

