I nuovi dati ECCO mostrano che infliximab sottocutaneo (SC) (Remsima ™ SC) è efficace nella ripresa e nel mantenimento del controllo della malattia dopo una sospensione della terapia farmacologica

Celltrion, Inc. oggi ha annunciato nuovi dati derivanti da un'analisi post-hoc degli studi registrativi LIBERTY (LIBERTY-CD e LIBERTY-UC), che dimostrano che l’infliximab sottocutaneo (SC) ha ripristinato e mantenuto la risposta nella maggior parte dei pazienti con malattia di Crohn (MC) e colite ulcerosa (CU) con efficacia, sicurezza e persistenza sostenute fino alla Settimana 102. 1 I dati saranno presentati in formato poster al 21 o Congresso dell'ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), che si terrà dal 18 al 21 febbraio a Stoccolma, Svezia.

“Poiché l'immunogenicità è la preoccupazione più significativa quando si riprende la terapia con infliximab dopo una sospensione, questi risultati suggeriscono che la persistenza in terapia è stata mantenuta anche nei pazienti con immunogenicità”, ha dichiarato la Dott.ssa Marla Dubinsky, Professoressa di Pediatria e Direttrice del Centro IBD preso la Icahn School of Medicine at Mount Sinai. “È rassicurante vedere che non solo possiamo recuperare efficacemente il controllo della malattia con una comoda opzione sottocutanea, ma che questa risposta è stata osservata precocemente e ha dimostrato di essere mantenuta fino alla Settimana 102 in un'analisi post-hoc degli studi registrativi LIBERTY. Si tratta di una scoperta significativa per i pazienti, in quanto offre una strategia potenzialmente affidabile per i medici e una opportunità trasformativa per i pazienti, che possono gestire il proprio percorso MICI anche dopo la sospensione della terapia”.

“Nella pratica clinica, i pazienti possono sospendere la terapia per motivi clinici o non clinici e la ripresa della terapia richiede un'attenta considerazione dei rischi”, ha spiegato il Professor Stefan Schreiber, University Hospital Schleswig-Holstein, Dipartimento di Medicina I, Kiel, Germania. “Questi dati forniscono la prova che infliximab sottocutaneo è in grado di riprendere il controllo della malattia in modo efficace e sicuro, offrendo una valida opzione terapeutica sia per i clinici che per i pazienti”.

L'analisi ha valutato l'efficacia e la sicurezza dell'avvio di infliximab SC 240mg nei pazienti, randomizzati al braccio di mantenimento con placebo negli studi LIBERTY di fase 3, che avevano precedentemente completato l'induzione endovenosa (ev) di infliximab e successivamente sospeso il farmaco per 16 settimane o più prima di iniziare ad assumere infliximab SC a causa della progressione della malattia.

Tra i 51 pazienti MC e i 77 pazienti CU che avevano iniziato la terapia con infliximab SC, la risposta clinica era stata osservata precocemente, entro 8±2 settimane, ed era stata mantenuta per tutta la durata dello studio. Alla fine del trattamento, il 61,1% dei pazienti MC e il 65,2% dei pazienti CU avevano ottenuto la remissione della calprotectina fecale, mentre il 64,0% dei pazienti MC e il 68,8% dei pazienti CU avevano ottenuto una risposta/ miglioramento endoscopico. La persistenza al termine del trattamento è stata pari al 72,3% dei pazienti MC e al 61,9% dei pazienti con CU. I livelli sierici di infliximab sono aumentati dopo l'avvio di infliximab SC e sono rimasti stabili fino alla Settimana 102, senza che siano stati osservati nuovi problemi di sicurezza.

I risultati hanno dimostrato che l'avvio della terapia con infliximab SC 240 mg è stato efficace nel riprendere e mantenere il controllo della malattia per i pazienti con malattia di Crohn (MC) e la colite ulcerosa (CU), suggerendo che infliximab SC rappresenta un'opzione efficace e sicura per riprendere il controllo clinico dopo un'interruzione prevista o imprevista della terapia.

Inoltre, Celltrion ospiterà un simposio satellite intitolato, “Enhancing Patient Management with Subcutaneous Infliximab: Practical Insights & Discussion” (Migliorare la gestione del paziente con infliximab sottocutaneo: approfondimenti pratici e discussione) venerdì 20 febbraio dalle 12:45 alle 13:25, nella Sala A12 del Stockholmsmässan. Presieduto dal Prof. Jean-Frédéric Colombel, il simposio comprenderà le presentazioni del Prof. Anthony Buisson e del Prof. Axel Dignass.

“I dati completi provenienti dagli studi rafforzano le prove sempre più numerose a supporto di infliximab sottocutaneo come opzione terapeutica cruciale per la comunità gastroenterologica”, ha dichiarato Nam Lee, Vicepresidente di Global Medical Affairs di Celltrion. “I dati presentati a ECCO 2026 dimostrano ulteriormente la nostra leadership e il nostro impegno di lunga data nell’elevare gli standard di cura in gastroenterologia e migliorare le vite delle persone affette da malattia infiammatoria intestinale”.

Informazioni sulla formulazione sottocutanea (SC) di CT-P13

CT-P13 SC è la prima formulazione sottocutanea di infliximab al mondo. Una dose fissa da 120 mg di CT-P13 SC è stata approvata per l'uso in 60 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, UE, Canada, Brasile, Australia e Taiwan, in pazienti adulti indipendentemente dal peso corporeo. La formulazione SC di infliximab ha il potenziale di migliorare le opzioni di trattamento, offrendo un'elevata continuità di esposizione al farmaco e un metodo pratico di somministrazione. 2,3 Nel luglio 2024, CT-P13 SC ha ricevuto l'approvazione finale dalla Commissione europea per un ulteriore regime di dosaggio e l’aumento della dose, che consente un regime di dosaggio di induzione 3-EV e un aumento della dose di mantenimento sottocutanea CT-P13 SC da 120 mg ogni 2 settimane a 240 mg ogni due settimane per i pazienti che non rispondono al trattamento. 4 Dati a lungo termine provenienti dall'estensione di due anni degli studi LIBERTY (LIBERTY-CD e LIBERTY-UC) hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza prolungate di CT-P13 SC, con remissione clinica, risposta e remissione senza corticosteroidi generalmente mantenuta nella Settimana 102. 5

Informazioni su Celltrion

Celltrion è un'azienda biofarmaceutica leader con sede a Incheon, in Corea del Sud, specializzata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione, nella commercializzazione e nella vendita di terapie innovative volte a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Celltrion è un'azienda all'avanguardia nel settore dei farmaci biosimilari e ha lanciato il primo biosimilare di anticorpo monoclonale. Il nostro portfolio farmaceutico globale copre un ampio ventaglio di aree terapeutiche, tra cui immunologia, oncologia, ematologia, oftalmonologia ed endocrinologia. Oltre ai prodotti biosimilari, ci impegniamo ad implementare la nostra produzione con farmaci innovativi per allargare i confini dell'innovazione scientifica e offrire medicinali di qualità. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il nostro sito web www.celltrion.com/en-us e rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sui più recenti eventi seguendo i nostri canali di social media - LinkedIn , Instagram , X e Facebook .

Riferimenti

_____________________ 1 Colombel JF et al., Recapturing disease control with subcutaneous infliximab after a drug holiday following intravenous infliximab induction: A post hoc analysis of LIBERTY-CD and -UC studies. Presentazione poster (P0832) a ECCO 2026. 2 Schreiber S et al., Gastroenterology. 2021;160(7):2340-2353. 3 Westhovens R et al., Rheumatology. 2021;60(5):2277-2287. 4 European Medicines Agency. Remsima - Summary of Product Characteristics (SmPC). [Ultimo accesso: gennaio 2026] 5 Colombel JF et al., Subcutaneous Infliximab (CT-P13 SC) as Maintenance Therapy for Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis: 2-Year Results from Open Label Extensions of Two Randomized Controlled Trials (LIBERTY). Journal of Crohn’s and Colitis. 2025;19(6):jjaf060.

