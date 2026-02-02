I marchi P&G sosterranno un numero record di atleti con prodotti e servizi per la cura della casa e della persona ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Procter & Gamble (P&G), partner mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, inaugura oggi la “Champions Clubhouse” al Villaggio Olimpico di Milano, proponendo una vasta gamma di esperienze e servizi pop-up curati dai marchi P&G dedicati agli atleti. L’iniziativa fa parte del piano dell'azienda di mettere a disposizione di circa 3.500 atleti invernali prodotti dalle prestazioni eccellenti per tutta durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Servizi dedicati agli atleti sul territorio di Milano Cortina

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, la Champions Clubhouse , situata sia nel Villaggio Olimpico di Milano che nel Villaggio Paralimpico di Cortina, offrirà esperienze e servizi personalizzati per celebrare e sostenere gli atleti mentre puntano a dare il massimo – così come fanno i marchi P&G ogni giorno. Tra le attività:

Head & Shoulders Scalp & Hair Studio: Trattamenti premium per cute e capelli, con analisi personalizzata, lavaggio, massaggi e styling, per aiutare gli atleti a sentirsi sicuri prima di scendere in pista sotto i riflettori.

Trattamenti premium per cute e capelli, con analisi personalizzata, lavaggio, massaggi e styling, per aiutare gli atleti a sentirsi sicuri prima di scendere in pista sotto i riflettori. Gillette Barber Station: Servizi personalizzati dedicati alla rasatura e alla cura della barba con GilletteLabs e King C. Gillette per un look sempre curato e pronto alla performance.

Servizi personalizzati dedicati alla rasatura e alla cura della barba con GilletteLabs e King C. Gillette per un look sempre curato e pronto alla performance. Gillette Venus Après Shave: Un’accogliente area relax ispirata a uno chalet di montagna, in cui vi saranno omaggi di prodotto e un bar che offrirà cioccolata calda.

Un’accogliente area relax ispirata a uno chalet di montagna, in cui vi saranno omaggi di prodotto e un bar che offrirà cioccolata calda. Festeggiamenti per l'Anno Nuovo cinese : Rasature di precisione Gillette, servizi di shampoo e styling offerti da Pantene ® e Head & Shoulders, insieme a usanze tradizionali cinesi e regali commemorativi.

Rasature di precisione Gillette, servizi di shampoo e styling offerti da Pantene e Head & Shoulders, insieme a usanze tradizionali cinesi e regali commemorativi. Champions Challenge: Sfide di gaming ad alta intensità ed energia, duelli tra influencer e challenge interattive per gli atleti, con la partecipazione dei marchi P&G.

Sfide di gaming ad alta intensità ed energia, duelli tra influencer e challenge interattive per gli atleti, con la partecipazione dei marchi P&G. Da MiCo a SoCal, conto alla rovescia per LA2028: Un momento per celebrare la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e alimentare l’entusiasmo verso LA28 con giochi ispirati agli sport estivi e attività con premi.

Per ogni atleta in gara ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali P&G offre inoltre un Kit di Benvenuto esclusivo, contenente prodotti P&G di punta pensati per favorire comfort, sicurezza e benessere durante i Giochi. Nel kit di benvenuto, gli atleti riceveranno prodotti premium per migliorare la loro esperienza, tra cui:

Il lussuoso SK-II Heritage PITERA™ Essence Kit

Heritage PITERA™ Essence Kit First Aid Beauty Ultra Repair Cream

Ultra Repair Cream Native ® Deodorante “Italian Vanilla Gelato”, una nuova profumazione

Deodorante “Italian Vanilla Gelato”, una nuova profumazione Head & Shoulders shampoo Classic Clean

shampoo Classic Clean Oral-B , dentifricio e filo interdentale

, dentifricio e filo interdentale Dash e Lenor , detersivo per bucato e perle profumate

Insieme al Kit di Benvenuto, i marchi P&G forniranno prodotti e servizi gratuiti per soddisfare le esigenze quotidiane degli atleti e del personale che risiedono nei Villaggi Olimpici e Paralimpici, tra cui:

Servizio di lavanderia, fornito da Dash e Lenor : Tutti gli atleti residenti nei Villaggi Olimpici e Paralimpici dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 avranno occasione di provare l'esperienza dello straordinario potere pulente di Dash e Lenor, i Prodotti ufficiali per il bucato di Milano Cortina 2026, quando lavano i propri indumenti e uniformi nelle lavanderie a loro disposizione.

“Per me, la costanza è sinonimo di fiducia”, ha dichiarato Mikaela Shiffrin, Sciatrice Alpina, USA , tre volte campionessa olimpica. “Quando la mia giornata è scandita dagli stessi prodotti essenziali P&G che uso e sui quali conto ogni giorno, si crea una continuità, anche in un contesto intenso e imprevedibile come quello dei Giochi Olimpici. Questo mi permette di avere meno distrazioni, più lucidità e lo spazio per concentrarmi a dare il meglio sugli sci”.

I marchi P&G ispirati dai migliori atleti al mondo

Più di 25 marchi P&G in tutto il mondo lanceranno campagne ispirate ai Giochi Olimpici e Paralimpici online e nei punti vendita, assieme a collaborazioni mirate con grandi atleti, per mettere in evidenza prodotti superiori che danno il meglio ogni giorno – proprio come gli atleti olimpici e paralimpici. Tra gli atleti partner:

La stella del pattinaggio artistico Alysa Liu, USA, in collaborazione con Venus

USA, in collaborazione con Gli aspiranti campioni olimpici, nonché fratelli Jack Hughes , Hockey, USA e Quinn Hughes , Hockey, USA, in collaborazione con Bounty ®

, Hockey, USA e , Hockey, USA, in collaborazione con La campionessa nove volte medaglia d'oro alle Paraolimpiadi Oksana Masters , Sci di fondo paralimpico, USA, in collaborazione con diversi marchi P&G

, Sci di fondo paralimpico, USA, in collaborazione con diversi La campionessa medaglia d'argento olimpica Francesca Lollobrigida , Pattinaggio di velocità, Italia, in collaborazione con Head & Shoulders, Dash e Ambipur ®

, Pattinaggio di velocità, Italia, in collaborazione con e La campionessa due volte medaglia d'oro Anna Gasser , Snowboard, Austria, in collaborazione con marchi P&G, tra cui Pantene, Oral-B e Venus

, Snowboard, Austria, in collaborazione con marchi P&G, tra cui e Il campione paralimpico medaglia d’argento Giuseppe Romele , Sci di fondo paralimpico, Italia, in collaborazione con marchi P&G, tra cui Head & Shoulders, Swiffer e Oral-B

, Sci di fondo paralimpico, Italia, in collaborazione con marchi P&G, tra cui e L'aspirante campione paralimpico Audrey Pascual , Sci alpino paralimpico, Spagna, in collaborazione con marchi P&G, tra cui Zzzquil ® , Oral-B e Ariel ®

“Per Milano Cortina 2026, i nostri brand continuano a trarre ispirazione dalla passione e dall'eccellenza dei migliori atleti del mondo”, ha commentato Marc Pritchard , Chief Brand Officer di P&G. “Così come gli atleti lavorano instancabilmente per offrire una performance superiore quando conta di più, i nostri prodotti per la casa e la cura della persona dalle prestazioni superiori aiutano atleti, fan e famiglie a restare concentrati nel dare il massimo – sul palcoscenico olimpico o paralimpico e nella vita di tutti i giorni”.

Promuovere l'accessibilità e l'inclusione nello sport paralimpico in Italia

In qualità di partner di lunga data del Movimento Paralimpico, P&G e i suoi marchi sono orgogliosi di promuovere e facilitare l’avvicinamento allo sport e l'inclusione quotidiana delle persone con disabilità nel Paese ospitante i Giochi.

Facilitare l’avvicinamento agli sport paralimpici: P&G Italia sta contribuendo con iniziative concrete volte a promuovere e facilitare l'accesso allo sport per i giovani con disabilità, incoraggiando uno stile di vita sano, promuovendo l'inclusione e la socializzazione. E, in definitiva, contribuire all'avanzamento del movimento Paralimpico nel Paese. Tra queste iniziative, la creazione di strumenti per indirizzare persone con disabilità verso le organizzazioni sportive, il sostegno ad eventi nelle scuole per la promozione dello spirito paralimpico e di educazione civica, la donazione di ausili per la pratica di alcune discipline sportive o di corsi sportivi gratuiti e altre ancora.

P&G Italia sta contribuendo con iniziative concrete volte a promuovere e facilitare l'accesso allo sport per i giovani con disabilità, incoraggiando uno stile di vita sano, promuovendo l'inclusione e la socializzazione. E, in definitiva, contribuire all'avanzamento del movimento Paralimpico nel Paese. Tra queste iniziative, la creazione di strumenti per indirizzare persone con disabilità verso le organizzazioni sportive, il sostegno ad eventi nelle scuole per la promozione dello spirito paralimpico e di educazione civica, la donazione di ausili per la pratica di alcune discipline sportive o di corsi sportivi gratuiti e altre ancora. Investire nell'istruzione e nell'inclusione dei giovani: In collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 e l’IPC, P&G sostiene l’educazione delle nuove generazioni attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione nelle scuole come il programma Campioni Ogni Giorno e il toolkit I’mPOSSIBLE, che aiutando i giovani con disabilità non solo a sentirsi inclusi ma anche ad accedere a esperienze sportive di qualità nelle scuole.

Informazioni sul Programma P&G dei Giochi Olimpici e Paralimpici

P&G è partner mondiale del Comitato Olimpico Internazionale (IOC) dal 2010 e, dal 2020, detiene i diritti globali con il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) fino ai Giochi LA28. P&G e i suoi marchi hanno collaborato con oltre 500 atleti in 37 discipline sportive e 17 Paesi, celebrando il loro impegno a dare il massimo, proprio come i marchi P&G si impegnano a offrire prestazioni superiori alle persone che contano su di loro ogni giorno.

Informazioni su Procter & Gamble

P&G serve i consumatori di tutto il mondo con uno dei portafogli più solidi di marchi leader, affidabili e di qualità, tra cui Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, , Pantene, SK-II, Tide, Vicks, e Whisper. La comunità P&G comprende attività in circa 70 Paesi nel mondo. Visita https://www.pg.com per le ultime notizie e informazioni su P&G e i suoi marchi. Per altre notizie su P&G, visitare https://www.pg.com/news .

