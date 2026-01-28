Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

I geoprofessionisti dedicano un quarto del loro tempo alla gestione dei dati e si rivolgono sempre più all’IA, rivela un nuovo sondaggio Seequent

AA

Seequent, la società Bentley specializzata nell'ingegneria geotecnica e nelle scienze della terra, afferma che i geoprofessionisti dei settori minerario e civile che si rivolgono all’IA faticano ancora a estrarre valore da set di dati multisorgente sempre più complessi – è quanto emerge dal suo settimo Rapporto sulla gestione dei dati dei geoprofessionisti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128658948/it/

I geoprofessionisti dedicano un quarto del loro tempo alla gestione dei dati e si rivolgono sempre più all’IA, rivela un nuovo sondaggio Seequent.

I geoprofessionisti dedicano un quarto del loro tempo alla gestione dei dati e si rivolgono sempre più all’IA, rivela un nuovo sondaggio Seequent.

Il rapporto globale, basato su un sondaggio condotto fra oltre 1.000 geoprofessionisti in tutto il mondo, evidenzia come i team debbano operare con set di dati complessi distribuiti su varie piattaforme software, dati storici non gestiti e una quantità significativa di tempo dedicata all’amministrazione ordinaria dei dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per la stampa:: Mike Eng, tel. [+64] 22 4101 603, mike.eng@seequent.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario