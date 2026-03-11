Hyperice lancia la linea Hypervolt 3: dispositivi per il massaggio a percussione più potenti e silenziosi, che durano a lungo

Hyperice , il brand di prodotti wellness estremamente performanti, oggi annuncia il lancio mondiale della linea Hypervolt 3, la sua tecnologia di massaggio a percussione attualmente più avanzata. La linea, composta da tre dispositivi, comprende Hypervolt Go 3 ($ 149), Hypervolt 3 ($ 249) e Hypervolt 3 Pro ($ 349), che presentano netti miglioramenti delle performance in tutta la serie e a prezzi più accessibili rispetto ai concorrenti di settore.

The Hypervolt 3 line enables users to massage away stress and tension, loosen muscle knots, maintain flexibility and range of motion, accelerate warm-up before workouts, and recover quickly after activity.

Hyperice fonda la sua reputazione degli ultimi 15 anni su un principio guida: una tecnologia di recupero di altissimo livello studiata per aiutare chiunque a migliorare le proprie performance e a muoversi meglio, dagli atleti professionisti a coloro che si preparano alla routine quotidiana o che intendono effettuare il recupero.

