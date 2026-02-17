Giornale di Brescia
HELLENiQ ENERGY e Chevron firmano accordi di concessione offshore per l'esplorazione di idrocarburi e la produzione nella Repubblica Ellenica

HELLENiQ ENERGY , in collaborazione con Chevron , oggi ha firmato gli accordi di locazione con la Repubblica Ellenica per l'esplorazione di quattro blocchi offshore situati a sud di Creta e del Peloponneso, segnando un traguardo significativo per lo sviluppo a monte della Grecia.

Snapshot from the signing of the lease agreements at the Maximos Mansion, attended by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. From left: Stavros Papastavrou, Minister of Environment and Energy; Andreas Shiamishis, CEO of HELLENiQ ENERGY; Gavin Lewis, VP Global New Ventures at Chevron; and Aristofanis Stefatos, CEO of HEREMA

Il consorzio di successo, con Chevron che detiene il 70% degli interessi ed è l'Operatore e HELLENiQ ENERGY con il 30% degli interessi, è stato selezionato a seguito di una gara d'appalto internazionale indetta dallo Stato greco nel 2025.

I quattro blocchi offshore - Sud di Creta 1, Sud di Creta 2, Sud del Peloponneso e Blocco A2 - coprono un'area totale di circa 47.000 km quadrati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

HelleniQEnergy@secnewgate.co.uk



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

