HCLTech acquisirà Finergic, con sede a Singapore, per potenziare le offerte di trasformazione digitale per l'industria della gestione patrimoniale

HCLTech , un'azienda tecnologica globale leader nel settore, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Finergic Solutions Pte Ltd, società boutique di consulenza patrimoniale con sede a Singapore. La transazione dovrebbe concludersi entro il 30 aprile 2026.

Fondata nel 2019, Finergic si concentra sul banking fondamentale e sulla trasformazione della gestione patrimoniale e possiede una forte presenza globale ben consolidata. Si prevede che l'aggiunta delle capacità di nicchia di Finergic, unite alle dimensioni di HCLTech, sblocchino sinergie più potenti e migliorino l'implementazione dei servizi nel settore dei servizi finanziari e della gestione patrimoniale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:

Meredith Bucaro, Americhe
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

