HCLTech acquisirà Finergic, con sede a Singapore, per potenziare le offerte di trasformazione digitale per l'industria della gestione patrimoniale

HCLTech , un'azienda tecnologica globale leader nel settore, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Finergic Solutions Pte Ltd, società boutique di consulenza patrimoniale con sede a Singapore. La transazione dovrebbe concludersi entro il 30 aprile 2026.

Fondata nel 2019, Finergic si concentra sul banking fondamentale e sulla trasformazione della gestione patrimoniale e possiede una forte presenza globale ben consolidata. Si prevede che l'aggiunta delle capacità di nicchia di Finergic, unite alle dimensioni di HCLTech, sblocchino sinergie più potenti e migliorino l'implementazione dei servizi nel settore dei servizi finanziari e della gestione patrimoniale.

