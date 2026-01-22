HCL Group e UpLink annunciano i vincitori della "Water Resilience Challenge" nell'ambito dell'iniziativa Aquapreneur Innovation Initiative

HCL Group , un'importante multinazionale globale, e UpLink, l'iniziativa per l'innovazione in fase iniziale del World Economic Forum, hanno annunciato i vincitori della "Water Resilience Challenge", la quarta di una serie di cinque sfide nell'ambito dell'iniziativa quinquennale Aquapreneur Innovation Initiative, del valore di 15 milioni di CHF, lanciata da HCL Group.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121785494/it/

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of ‘Water Resilience Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121785494/it/

Shruti Saxena: shruti-saxena@hcl.com (+91-9654356487)

Alisha Bisherwal: Alisha.a@hcl.com (+91-8447821231)





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire