Haleon rafforza l'impegno verso la Cina mentre i consumatori si concentrano su una migliore salute quotidiana

Haleon, un'azienda di consumo concentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, sta investendo 65 milioni di sterline in un nuovo impianto di produzione all'avanguardia di prodotti per l'igiene orale a Shanghai. La struttura supporterà l'espansione del suo portafoglio di prodotti per l'igiene orale, che comprende i marchi globali Sensodyne e parodontax, nelle città cinesi di livello 2 e 3 in rapida crescita, dove i redditi in aumento, una maggiore consapevolezza della salute quotidiana e il passaggio a prodotti affidabili e di marca stanno ridefinendo il comportamento dei consumatori.

parodontax, Haleon's clinically proven gum health brand, is expanding across China

