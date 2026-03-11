Giornale di Brescia
Business Wire

Haleon rafforza l'impegno verso la Cina mentre i consumatori si concentrano su una migliore salute quotidiana

AA

Haleon, un'azienda di consumo concentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, sta investendo 65 milioni di sterline in un nuovo impianto di produzione all'avanguardia di prodotti per l'igiene orale a Shanghai. La struttura supporterà l'espansione del suo portafoglio di prodotti per l'igiene orale, che comprende i marchi globali Sensodyne e parodontax, nelle città cinesi di livello 2 e 3 in rapida crescita, dove i redditi in aumento, una maggiore consapevolezza della salute quotidiana e il passaggio a prodotti affidabili e di marca stanno ridefinendo il comportamento dei consumatori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260311624979/it/

parodontax, Haleon's clinically proven gum health brand, is expanding across China

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Haleon - Contatto per i media:
Gemma Thomas
Email: gemma.x.thomas@haleon.com
Cellulare: +44 (0) 7985 175048



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario