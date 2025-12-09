Gulf Oil sceglie il portale DataXstream OMS+ per la trasformazione digitale in America Latina

DataXstream LLC, un partner SAP ® Endorsed App che sviluppa soluzioni innovative per le vendite e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Gulf Oil, rinomata azienda di lubrificanti a livello globale e operante in oltre 25 Paesi, ha scelto OMS+ Portal per ammodernare e unificare la propria piattaforma di vendita rivolta ai clienti in America Latina. Il progetto rientra in un’iniziativa più ampia volta a semplificare le operazioni, migliorare la scalabilità e offrire un’esperienza di acquisto integrata con SAP S/4HANA.

Cailin Yates

Direttrice marketing

757.345.3437

cyates@dataxstream.com





