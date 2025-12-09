Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Gulf Oil sceglie il portale DataXstream OMS+ per la trasformazione digitale in America Latina

AA

DataXstream LLC, un partner SAP ® Endorsed App che sviluppa soluzioni innovative per le vendite e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Gulf Oil, rinomata azienda di lubrificanti a livello globale e operante in oltre 25 Paesi, ha scelto OMS+ Portal per ammodernare e unificare la propria piattaforma di vendita rivolta ai clienti in America Latina. Il progetto rientra in un’iniziativa più ampia volta a semplificare le operazioni, migliorare la scalabilità e offrire un’esperienza di acquisto integrata con SAP S/4HANA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Cailin Yates
Direttrice marketing
757.345.3437
cyates@dataxstream.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario