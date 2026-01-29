Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Gruppo De' Longhi - Ricavi preliminari record per il 2025 pari a 3,8 miliardi di euro, in aumento del 10,4% a tassi di cambio costanti

AA

Di seguito sono indicati i ricavi preliminari per il 2025 per il Gruppo De’ Longhi S.p.A.:

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128270533/it/

  • 12 mesi, ricavi pari a 3.801,5 milioni di euro, un aumento dell'8,7% (+10,4% a valuta costante);
  • quarto trimestre, ricavi pari a 1.340,0 milioni, una crescita pari al 5,7% (+8,2% a valuta costante).

Fabio de' Longhi, CEO del Gruppo, ha dichiarato:

"Il Gruppo ha ottenuto una solida crescita a valuta costante del 10,4% nel 2025, caratterizzata da risultati costanti per tutto l'anno."

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con gli investitori investor.relations@delonghigroup.com    web : www.delonghigroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario