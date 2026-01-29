Gruppo De' Longhi - Ricavi preliminari record per il 2025 pari a 3,8 miliardi di euro, in aumento del 10,4% a tassi di cambio costanti

Di seguito sono indicati i ricavi preliminari per il 2025 per il Gruppo De’ Longhi S.p.A.:

12 mesi, ricavi pari a 3.801,5 milioni di euro, un aumento dell'8,7% (+10,4% a valuta costante);

ricavi pari a 3.801,5 milioni di euro, un aumento dell'8,7% (+10,4% a valuta costante); quarto trimestre, ricavi pari a 1.340,0 milioni, una crescita pari al 5,7% (+8,2% a valuta costante).

Fabio de' Longhi, CEO del Gruppo, ha dichiarato:

"Il Gruppo ha ottenuto una solida crescita a valuta costante del 10,4% nel 2025, caratterizzata da risultati costanti per tutto l'anno."

