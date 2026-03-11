Gli utili netti di Estithmar Holding registrano un forte aumento pari al 122%, ossia 938 milioni di QAR; i ricavi aumentano del 54%, ossia 6,4 miliardi di QAR nell'anno conclusosi il 31 dicembre 2025

Estithmar Holding Q.P.S.C. ha annunciato i suoi risultati finanziari per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025. Il gruppo ha riportato un aumento dei ricavi pari al 54% ossia 6,4 miliardi di QAR rispetto a 4,2 miliardi di QAR nel 2024. Gli utili lordi sono aumentati fino a 2,1 miliardi di QAR, un aumento rispetto a 1 miliardo di QAR nel 2024, rappresentando una crescita del 111%. L'EBITDA ha raggiunto 1,5 miliardi di QAR, un aumento del 102% su base annua.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310749014/it/

Estithmar Holding Net Profit Surges 122% to QAR 938 Million; Revenue Rises 54% to QAR 6.4 Billion for the Year Ended 31 December 2025 (Photo: AETOSWire)

Gli utili netti sono aumentati del 122% rispetto al 2024, raggiungendo i 938 milioni di QAR.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260310749014/it/

Nesrine Nacef

Responsabile delle comunicazioni aziendali

0097466157504





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire