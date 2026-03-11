Giornale di Brescia
Gli utili netti di Estithmar Holding registrano un forte aumento pari al 122%, ossia 938 milioni di QAR; i ricavi aumentano del 54%, ossia 6,4 miliardi di QAR nell'anno conclusosi il 31 dicembre 2025

Estithmar Holding Q.P.S.C. ha annunciato i suoi risultati finanziari per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025. Il gruppo ha riportato un aumento dei ricavi pari al 54% ossia 6,4 miliardi di QAR rispetto a 4,2 miliardi di QAR nel 2024. Gli utili lordi sono aumentati fino a 2,1 miliardi di QAR, un aumento rispetto a 1 miliardo di QAR nel 2024, rappresentando una crescita del 111%. L'EBITDA ha raggiunto 1,5 miliardi di QAR, un aumento del 102% su base annua.

Estithmar Holding Net Profit Surges 122% to QAR 938 Million; Revenue Rises 54% to QAR 6.4 Billion for the Year Ended 31 December 2025 (Photo: AETOSWire)

Gli utili netti sono aumentati del 122% rispetto al 2024, raggiungendo i 938 milioni di QAR.

