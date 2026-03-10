Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

GigaDevice rafforza la presenza globale a Embedded World 2026, presentando innovazioni a livello di sistema per la robotica umanoide, l’industria e l’Edge AI

AA

GigaDevice , Azienda leader nel settore dei semiconduttori specializzata in Flash memory , 32-bit microcontroller (MCU) , sensori e prodotti analogici , oggi ha annunciato la sua partecipazione a Embedded World 2026 (Hall 5, Stand 5-129), con una forte presenza all’evento, che dimostra l’impegno dell’azienda nel mercato globale e la forte attenzione strategica dedicata alla regione EMEA, rafforzando la sua ambizione di offrire ai clienti soluzioni integrate all’avanguardia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Megan Mu, yi.mu@gigadevice.com , +86 18500605795



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario