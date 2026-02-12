Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

GigaDevice estende la presenza in Europa con SEMITRON, partner per la regione DACH

AA

GigaDevice , leader nella produzione di semiconduttori specializzato in memorie Flash , unità microcontrollori a 32 bit (MCU) , sensori e prodotti analogici , ha sottoscritto un accordo di distribuzione con SEMITRON, importante distributore di componenti elettronici specializzato in particolare nella regione DACH.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203096655/it/

In base ai termini dell'accordo, SEMITRON fornirà ai clienti del settore industriale, automotive e della tecnologia delle comunicazioni sia le principali linee di prodotti Flash, MCU, di alimentazione e sensori targati GigaDevice, sia il supporto ingegneristico necessario per le applicazioni in loco. SEMITRON offre in particolare servizi di test professionali, know-how tecnologico, competenze e supporto regionale sul campo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Numero di telefono: + 86 (010) 8288 1196
Indirizzo email: marcom@gigadevice.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario