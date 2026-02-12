GigaDevice estende la presenza in Europa con SEMITRON, partner per la regione DACH

GigaDevice , leader nella produzione di semiconduttori specializzato in memorie Flash , unità microcontrollori a 32 bit (MCU) , sensori e prodotti analogici , ha sottoscritto un accordo di distribuzione con SEMITRON, importante distributore di componenti elettronici specializzato in particolare nella regione DACH.

In base ai termini dell'accordo, SEMITRON fornirà ai clienti del settore industriale, automotive e della tecnologia delle comunicazioni sia le principali linee di prodotti Flash, MCU, di alimentazione e sensori targati GigaDevice, sia il supporto ingegneristico necessario per le applicazioni in loco. SEMITRON offre in particolare servizi di test professionali, know-how tecnologico, competenze e supporto regionale sul campo.

