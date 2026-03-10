GigaDevice amplia la densità della serie GD25UF potenziando il computing basato su IA grazie all’archiviazione a bassissimo consumo di potenza da 1,2 V

GigaDevice (HKEX: 3986), un leader nel settore dei dispositivi a semiconduttori, specializzata in memorie flash , microcontroller (MCU) a 32 bit , sensori e dispositivi analogici , oggi ha annunciato l’ampliamento dell’intervallo di densità della sua serie GD25UF di memorie flash SPI NOR a bassissimo consumo di potenza da 1,2 V , che ora va da 8 Mb a 256 Mb. Questa espansione risponde con precisione a varie esigenze di archiviazione in un’ampia gamma di applicazioni – dal settore del computing ad alte prestazioni basato sull’IA ai dispositivi a batteria a basso consumo di potenza. Grazie alle prestazioni intrinseche a bassa tensione e ridottissimo consumo di potenza, molteplici settori – dei dispositivi portatili come gli indossabili e gli hearable, piattaforme ASIC per l’IA, dispositivi medici e altri mercati emergenti in rapida crescita – possono avvantaggiarsi di una maggiore durata della batteria, favorendo al contempo la miniaturizzazione dei dispositivi, dall’IA all’edge ai fattori di forma ultracompatti.

GD25UF SPI NOR Flash Expanded Density

