Future Ready Lawyer 2026 - La survey di Wolters Kluwer Legal & Regulatory sulla digitalizzazione del settore legale Focus su AI e cambiamenti in atto nella professione legale

Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha pubblicato i risultati di Future Ready Lawyer Survey 2026, la ricerca globale che raccoglie insight da avvocati di studi legali e dipartimenti legali aziendali negli Stati Uniti, in Cina e in nove Paesi europei, tra cui l’Italia. I risultati mostrano un settore che sta affrontando e gestendo l’adozione sempre più rapida delle tecnologie di intelligenza artificiale: un percorso ambizioso che ha permesso di ottenere efficienze a lungo ricercate nei flussi di lavoro e nelle pratiche operative, ma che al contempo solleva sfide inaspettate in ambito etico e infrastrutturale.

«Il report globale Future Ready Lawyer ha sempre parlato di un settore in continua evoluzione», ha dichiarato Martin O’Malley, CEO di Wolters Kluwer Legal & Regulatory . «Ciò che colpisce maggiormente quest’anno è la velocità con cui i professionisti legali stanno affrontando questo cambiamento, ridefinendo i modelli di business, ripensando dinamiche consolidate nel tempo e adottando nuovi modi di creare valore grazie a nuove competenze e tecnologie all’avanguardia».

L’IA porta benefici concreti, ma le sfide rimangono

Una netta maggioranza degli intervistati (92%) dichiara di utilizzare almeno uno strumento di IA nel proprio lavoro quotidiano. Oltre la metà (62%) evidenzia risparmi di tempo compresi tra il 6% e il 20% della settimana lavorativa. Non sorprende quindi che il 60% dei partecipanti alla survey preveda un ulteriore incremento degli investimenti in IA da parte della propria organizzazione nei prossimi tre anni.

La fiducia alimenta la trasformazione

Il 61% degli intervistati esprime una crescente fiducia nella capacità delle proprie organizzazioni di adattare pratiche aziendali, offerte di servizi, flussi di lavoro e modelli di pricing all’aumento delle efficienze generate dall’IA.

L’IA ridefinisce i rapporti professionali

L’IA potrebbe inoltre trasformare i rapporti tra studi legali e dipartimenti legali aziendali. Oltre la metà degli intervistati (54%) ritiene che gli studi legali sfrutteranno la maggiore efficienza per servire un numero più elevato di clienti o per offrire prezzi più competitivi.

Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2026

Future Ready Lawyer Survey 2026 di Wolters Kluwer, realizzata dalla divisione Legal & Regulatory, raccoglie le opinioni di 810 avvocati di studi legali e corporate legal office negli Stati Uniti, in Cina e in nove Paesi europei — Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Ungheria — per analizzare come le aspettative dei clienti, la tecnologia e le tendenze di mercato stiano influenzando il futuro della professione legale.

Wolters Kluwer approfondirà il futuro della professione attraverso una serie di webinar , con la partecipazione di opinion leader di settore. Nel corso degli eventi verranno discussi i risultati dell’indagine e le prospettive sull’evoluzione del mondo legale.

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer supporta i professionisti del diritto e della compliance nel migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e affrontare problemi complessi. Le soluzioni combinano una profonda conoscenza del settore con tecnologie avanzate e servizi dedicati per offrire risultati migliori, analisi evolute e un incremento dell’efficienza per i clienti.

Wolters Kluwer

