Fujirebio amplia il suo portafoglio di test neurologici con il lancio del saggio LCR Lumipulse® G pTau 217 CSF totalmente automatizzato a solo scopo di ricerca

H.U. Group Holdings Inc. e Fujirebio, la sua controllata al 100%, oggi annunciano la disponibilità del saggio LCR Lumipulse G pTau 217 per gli analizzatori per immunodosaggio LUMIPULSE® G totalmente automatizzati. Questo dispositivo CLEIA (analizzatore per immunodosaggio enzimatico a chemiluminescenza), disponibile a solo scopo di ricerca (RUO, Research Use Only), consente di quantizzare in soli 35 minuti la Tau fosforilata a treonina 217 (pTau 217) nel liquido cefalorachidiano (LCR) umano.

La malattia di Alzheimer (MA) è caratterizzata dall'accumulo cerebrale di ammassi neurofibrillari, composti da tau iperfosforilata, e di placche amiloidi, formate da peptidi β-amiloidi distinti.

