Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Forrester rivela i 10 marchi con le migliori prestazioni nella sua classifica globale Total Experience Score 2026 ai suoi eventi dedicati alla CX

Secondo le classifiche globali 2026 di Forrester (Nasdaq: FORR) Total Experience Score di 375 marchi valutati nelle regioni Asia Pacifico, Europa e Nordamerica nel 2025 e 2026, il 41% ha migliorato i punteggi, mentre solo il 3% ha peggiorato. Un'esperienza totale coinvolgente, calcolata unendo gli indici di Forrester Customer Experience Index (CX Index™), Brand Experience Index (BX Index™), e, per la prima volta, il nuovo Employee Experience Index (EX Index™) in una visione unificata delle prestazioni, può determinare una crescita straordinaria per i marchi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
Hannah Segvich
hsegvich@forrester.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...