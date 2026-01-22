ForecastEx nomina il Dr. Philip Tetlock, rinomato esperto di previsioni, al CdA

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, ha annunciato la nomina del Dr. Philip Tetlock al CdA di ForecastEx. Dr. Tetlock è riconosciuto a livello internazionale per la sua competenza innovativa nelle previsioni, nel giudizio basato sulle probabilità e nei processi decisionali in contesti incerti, che si allinea strettamente con il modello del mercato delle previsioni di ForecastEx. La sua presenza nel CdA rafforza la governance e la supervisione normativa di ForecastEx, aggiungendo competenza in materia, rilevante per l'integrità del mercato, la gestione del rischio e la risoluzione dei risultati.

Thomas Peterffy, Fondatore e Presidente di Interactive Brokers, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere il Dr. Philip Tetlock al CdA di ForecastEx.“

