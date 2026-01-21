Giornale di Brescia
FlightSafety International riceve la certificazione EASA e UK CAA per il simulatore di volo Gulfstream G700 al Farnborough Learning Centre

FlightSafety International Inc. (FSI), un leader globale nella tecnologia di addestramento e simulazione di volo, ha annunciato oggi di aver ricevuto dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) e dalla UK Civil Aviation Authority (CAA) la certificazione per il suo Gulfstream G700 Full Flight Simulator (FFS), situato nel Centro di addestramento di Farnborough dell'azienda.

La certificazione del simulatore, progettato e prodotto da FSI, convalida la tecnologia avanzata, l'accuratezza e la fedeltà del dispositivo di addestramento di volo, confermandone la conformità con i massimi standard normativi europei e britannici.

