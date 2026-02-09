Giornale di Brescia
FlexTrade integra le offerte di FX Spot+ e EBS Market di CME Group per potenziare il trading valutario

FlexTrade Systems (@FlexTrade) , un leader globale nei sistemi di esecuzione multi-asset e gestione degli ordini, oggi ha annunciato un'integrazione con EBS Market central limit order book (CLOB) di CME Group e la sua piattaforma FX Spot+ di CME Group. L'iniziativa è progettata per diversificare e approfondire le fonti di liquidità azionabile disponibili agli utenti di FlexFX di FlexTrade attraverso un'integrazione nei pool di notevole liquidità di CME Group per spot mediante FX Spot+.

Offrendo una solida liquidità, anonima e senza prezzi last-look, EBS Market è una sede sia per i grandi operatori di mercato in cerca di liquidità valutaria in un CLOB completo sia per le banche market maker che contengono il rischio valutario.

Mark Kersteen
Mark.Kersteen@FlexTrade.com
u: +1 646-736-1477



