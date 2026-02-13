Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Feste tra le nuvole: China Eastern Airlines offre servizio Wi-Fi gratis per la celebrazione del Capodanno Cinese

AA

Mentre le comunità cinesi di tutto il mondo si preparano a celebrare il Capodanno cinese, China Eastern Airlines (CEA) ha introdotto uno speciale aggiornamento del servizio internet a bordo in occasione della Vigilia del Capodanno, per offrire ai passeggeri un’esperienza celebrativa immersiva e in tempo reale anche tra le nuvole.

Dalle ore 12:00 del 16 febbraio (Vigilia del Capodanno cinese), ora di Pechino, fino alle ore 1:00 del giorno successivo, tutti i voli operati da aerei a fusoliera larga della CEA e della Shanghai Airlines offriranno gratuitamente il servizio Wi-Fi ad alta velocità. I passeggeri potranno condividere in tempo reale i momenti festivi, seguire in streaming il Gala della Festa di Primavera e celebrare il Capodanno cinese insieme a familiari e amici a terra.

Nel giorno della Vigilia, quasi 200 voli a fusoliera larga operati dalla CEA collegheranno 29 Paesi e regioni da tutti i cinque continenti, trasportando circa 50.000 passeggeri.

A partire dalle ore 1:00 del 17 febbraio, che segna il primo giorno del nuovo anno lunare cinese, i passeggeri di tutte le classi sui voli a fusoliera larga tra la Cina continentale e Australia, Nuova Zelanda, i dieci Paesi dell’Asia sud-orientale (tra cui il Singapore, la Malesia e la Thailandia), nonché le regioni cinesi di Hong Kong, Macao e Taiwan, potranno usufruire gratuitamente del servizio Wi-Fi a bordo.

Riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, il Capodanno cinese rappresenta un ponte culturale che unisce persone in tutto il mondo. Attraverso il potenziamento del servizio Internet a bordo, la CEA mira a valorizzare la tecnologia per migliorare l’esperienza di viaggio durante il periodo festivo, offrendo voli più sicuri, piacevoli e connessi, e condividendo la gioia del Capodanno cinese con i viaggiatori di tutto il mondo.

China Eastern Airlines
http://www.ceair.com/
fangying
00862122331470
fangying@ceair.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario