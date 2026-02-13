Feste tra le nuvole: China Eastern Airlines offre servizio Wi-Fi gratis per la celebrazione del Capodanno Cinese

Mentre le comunità cinesi di tutto il mondo si preparano a celebrare il Capodanno cinese, China Eastern Airlines (CEA) ha introdotto uno speciale aggiornamento del servizio internet a bordo in occasione della Vigilia del Capodanno, per offrire ai passeggeri un’esperienza celebrativa immersiva e in tempo reale anche tra le nuvole.

Dalle ore 12:00 del 16 febbraio (Vigilia del Capodanno cinese), ora di Pechino, fino alle ore 1:00 del giorno successivo, tutti i voli operati da aerei a fusoliera larga della CEA e della Shanghai Airlines offriranno gratuitamente il servizio Wi-Fi ad alta velocità. I passeggeri potranno condividere in tempo reale i momenti festivi, seguire in streaming il Gala della Festa di Primavera e celebrare il Capodanno cinese insieme a familiari e amici a terra.

Nel giorno della Vigilia, quasi 200 voli a fusoliera larga operati dalla CEA collegheranno 29 Paesi e regioni da tutti i cinque continenti, trasportando circa 50.000 passeggeri.

A partire dalle ore 1:00 del 17 febbraio, che segna il primo giorno del nuovo anno lunare cinese, i passeggeri di tutte le classi sui voli a fusoliera larga tra la Cina continentale e Australia, Nuova Zelanda, i dieci Paesi dell’Asia sud-orientale (tra cui il Singapore, la Malesia e la Thailandia), nonché le regioni cinesi di Hong Kong, Macao e Taiwan, potranno usufruire gratuitamente del servizio Wi-Fi a bordo.

Riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, il Capodanno cinese rappresenta un ponte culturale che unisce persone in tutto il mondo. Attraverso il potenziamento del servizio Internet a bordo, la CEA mira a valorizzare la tecnologia per migliorare l’esperienza di viaggio durante il periodo festivo, offrendo voli più sicuri, piacevoli e connessi, e condividendo la gioia del Capodanno cinese con i viaggiatori di tutto il mondo.

