FERM FOOD acquisisce il precedente sito di Orkla e si espande: fino a 20.000 tonnellate di ingredienti fermentati all'anno

Il produttore danese di ingredienti FERM FOOD sta procedendo all'acquisizione dell'ex stabilimento di produzione di Orkla a Skovlund, in Danimarca, effettiva dal 1º aprile 2026. L'acquisizione offrirà un nuovo impianto per ampliare la produzione di ingredienti fermentati di origine vegetale per il settore alimentare, sulla scia della domanda di esportazione emersa più rapidamente del previsto.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310799004/it/

Jens Legarth (CEO), Rikke Matthiesen (CSO), and Torbjørn Tyndkjær-Thomsen (Food & Process Developer) at FERM FOOD’s new production facilities.

"Siamo cresciuti troppo per i nostri attuali impianti. Con il sito di Skovlund potremo rifornire molti più produttori alimentari in Danimarca e all'estero. L'interesse globale si è sviluppato più rapidamente di quanto previsto ed è per questo motivo che stiamo effettuando ora l'espansione", ha affermato Jens Legarth, CEO di FERM FOOD.

Una volta concluso l'avviamento, si prevede che il nuovo impianto di fermentazione raggiungerà una capacità annua fino a 20.000 tonnellate, in base al mix di prodotti, che andrà ad aggiungersi alla capacità esistente di FERM FOOD in Danimarca (Vejen).

Maggiore funzionalità, meno additivi

I produttori di generi alimentari sono alla ricerca di più ingredienti naturali in grado di garantire funzionalità senza ampliare l'elenco degli ingredienti. Gli ingredienti fermentati di FERM FOOD sono sviluppati per aumentare la conservabilità, ottimizzare la sicurezza alimentare e migliorare le proprietà leganti — aggiungendo ai prodotti finiti valore nutrizionale sotto forma di proteine, vitamine, minerali e fibre alimentari.

"La nostra tecnologia di fermentazione consente di utilizzare la fermentazione negli alimenti di ogni giorno. Offre ai produttori un ingrediente più naturale con funzionalità, e un modo per i consumatori di sfruttare la fermentazione nei prodotti più comuni", ha spiegato Jens Legarth.

Già utilizzato nei prodotti di ogni giorno

Gli ingredienti di FERM FOOD vengono già impiegati in un ampio ventaglio di categorie di prodotti disponibili nella ristorazione e nel retail.

"I nostri ingredienti vengono impiegati nei prodotti più comuni, come pane, verdure pronte a essere consumate, prodotti a base di carne ibrida, alternative vegetali, leganti e insalate. Grazie al sito di Skovlund ci stiamo espandendo per fornire ingredienti basati sulla fermentazione a molti altri produttori e categorie", ha spiegato Jens Legarth.

Biotecnologia industriale su scala globale

La produzione si basa sulla fermentazione allo stato solido e su un mix attentamente selezionato di batteri dell'acido lattico. La società madre, Fermentationexperts A/S, ha brevettato la tecnologia e gestisce fabbriche negli USA, in Malaysia, Danimarca e Ucraina per produrre una proteina vegetale su larga scala. L'esperienza ottenuta dalla produzione internazionale su larga scala fa parte della base per il lancio del 2019 di FERM FOOD e dell'attuale espansione dell'azienda.

DATI

Posizione: Nørremarken 19 e 23, Skovlund, 6823 Ansager, Danimarca

Nørremarken 19 e 23, Skovlund, 6823 Ansager, Danimarca Data di acquisizione: 1º aprile 2026

1º aprile 2026 Capacità prevista: fino a 20.000 tonnellate/anno (in base al mix di prodotti) oltre alla capacità esistente a Vejen, Danimarca

fino a 20.000 tonnellate/anno (in base al mix di prodotti) oltre alla capacità esistente a Vejen, Danimarca Prodotti: legumi fermentati, panelli di colza, semi, avena, grano saraceno, frumento e leganti per applicazioni alimentari

legumi fermentati, panelli di colza, semi, avena, grano saraceno, frumento e leganti per applicazioni alimentari Tecnologia: la fermentazione allo stato solido con l'impiego di batteri dell'acido lattico è una fase di lavorazione delicata per scindere i composti indesiderati e formare composti bioattivi naturali che contribuiscono alla funzionalità negli alimenti

la fermentazione allo stato solido con l'impiego di batteri dell'acido lattico è una fase di lavorazione delicata per scindere i composti indesiderati e formare composti bioattivi naturali che contribuiscono alla funzionalità negli alimenti Applicazioni: pane e prodotti da forno, carne ibrida, alimenti a base vegetale, insalate, snack, piatti pronti, ecc.

pane e prodotti da forno, carne ibrida, alimenti a base vegetale, insalate, snack, piatti pronti, ecc. Funzionalità: conservabilità superiore, migliore capacità legante, maggiore viscosità, migliore capacità di legare l'acqua e valore nutrizionale aggiunto grazie alla maggiore digeribilità e alla migliore disponibilità di proteine, vitamine, minerali e fibre alimentari nei prodotti finiti.

Informazioni su FERM FOOD

FERM FOOD è un produttore danese di ingredienti fermentati di origine vegetale per il settore alimentare. L'azienda impiega la tecnologia di fermentazione allo stato solido con batteri dell'acido lattico per sviluppare ingredienti funzionali per l'uso diretto negli alimenti di ogni giorno. FERM FOOD lavora per offrire una soluzione più naturale e sostenibile dal punto di vista economico all'interno della catena di valore, dal campo alla tavola.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260310799004/it/

Per ulteriori informazioni, contattare:

Jens Legarth, CEO, jens@ferm-food.com , +45 23 34 93 34





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire