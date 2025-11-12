Exstent nomina Matt Thompson al ruolo di CEO per guidare la crescita globale nell'ambito delle procedure di supporto aortico personalizzato

Exstent, un'azienda produttrice di dispositivi medici con sede nel Regno Unito, che si dedica allo sviluppo del supporto personalizzato esterno della radice aortica per conservare l'aorta nativa, ha annunciato oggi la nomina di Matt Thompson al ruolo di Chief Executive Officer alla guida della sua prossima fase di crescita globale.

Matt vanta oltre vent'anni di esperienza alla leadership nei settori clinico e commerciale di Exstent. In precedenza ha rivestito ruoli apicali, tra cui quello di Presidente e CEO di Endologix, e ha guidato l'azienda durante le fasi di trasformazione, crescita del portafoglio e di acquisizione nel 2023 di PQ Bypass. All'inizio della sua carriera, Matt è stato Professore di chirurgia vascolare presso il St George’s Hospital, Università di Londra, e chirurgo vascolare consulente presso il St George’s Vascular Institute. La sua esperienza nell'integrazione di tecnologie vascolari innovative in quadri commerciali consolidati è in linea con l'orientamento strategico di Exstent.

"Il supporto esterno personalizzato della radice aortica di Exstent rappresenta un importante sviluppo nella gestione delle patologie dell'aorta ascendente", ha dichiarato Matt Thompson, CEO di Exstent. "Consente di conservare l'anatomia nativa e offre un'alternativa meno invasiva rispetto alla sostituzione con innesto con trattamento chirurgico aperto. Il mio obiettivo è sviluppare le solide basi cliniche dell'azienda, ampliare l'accesso tramite la collaborazione e indirizzare Exstent verso una crescita sostenibile."

Exovasc®, l'innovazione di punta di Exstent, è un supporto esterno su misura progettato per rinforzare i principali vasi sanguigni del corpo e prevenire la dilatazione e la dissezione. Utilizzato ora presso più di 40 centri cardiologici leader in Regno Unito, Europa, Australia e oltre, ha consentito il trattamento di oltre 1.500 pazienti, con dati sul lungo termine che ne dimostrano l'eccellente sicurezza, la conservazione della valvola e la durata. Exstent si sta preparando a un'adozione clinica più ampia tramite partnership strategiche e produzione su larga scala.

Peter Phillips, Presidente di Exstent, ha aggiunto: "Exstent sta entrando in un'importante fase di espansione. Le competenze cliniche e la leadership commerciale di Matt saranno fondamentali nel passaggio dall'avere solide basi a promuovere un'adozione più vasta. Siamo impazienti di collaborare con partner che condividono il nostro impegno a migliorare i risultati delle patologie aortiche."

Informazioni su Exstent

Exstent Ltd è un'azienda di produzione di dispositivi medici con sede nel Regno Unito che si dedica all'avanzamento della gestione delle patologie aortiche tramite un supporto personalizzato esterno. Il suo innesto Exovasc® è realizzato con una maglia specifica per il paziente che serve a evitare la dilatazione dell'aorta ascendente e garantire supporto alla valvola, offrendo un'alternativa meno invasiva rispetto all'innesto chirurgico.

Fondata nel 2002 e con sede a Tewksbury, Exstent lavora per rendere il supporto personalizzato esterno per la radice aortica disponibile per i pazienti di tutto il mondo.

