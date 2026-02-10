Expereo valorizza expereoOne con nuove capacità di Digital Case Management, fornendo una risoluzione dei servizi più rapida, più chiara e più prevedibile

Expereo sta ridefinendo ciò che è possibile per le aziende globali al CiscoLive Amsterdam con il lancio della sua capacità Digital Case Management (DCM) potenziata in expereoOne. In qualità di leader mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS) gestito, Expereo mette i clienti al comando, riducendo i tempi di risoluzione, tagliando il rumore operativo e assicurando che tutti siano allineati in ogni fase del processo.

Con DCM, le difficoltà nei servizi non creano più ingorghi: al contrario, creano risultati rapidi e trasparenti per le aziende, dando ad ogni stakeholder una visione unica del progresso in tempo reale.

