Expereo nomina il nuovo COO: Kevin Brown guiderà l'eccellenza operativa e la crescita incentrata sul cliente

Expereo, il principale fornitore mondiale di Managed Network as a Service (NaaS, rete gestita come servizio), oggi annuncia la nomina di Kevin Brown a Chief Operating Officer (COO), rafforzando l'attenzione dell'azienda sull'integrazione e l'efficienza delle operazioni, ampliando le sue funzioni in ambito di clienti e fornitori a livello globale.

Brown assumerà la responsabilità globale della strategia delle operazioni, la realizzazione della trasformazione e le prestazioni in tutte le funzioni rivolte ai clienti e ai fornitori, collaborando strettamente con il Digital Office, per realizzare la trasformazione digitale. Il neo direttore delle operazioni entra in Expereo con una notevole esperienza alla guida di operazioni globali nei settori Telco, Cybersecurity e SaaS, con l'incarico più recente di Global COO di NCC Group, dove ha realizzato e ampliato modelli operativi per migliorare l'esperienza dei clienti, l'efficienza e la crescita.

