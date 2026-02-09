Giornale di Brescia
Eurofins Viracor BioPharma amplia le proprie capacità bioanalitiche

Eurofins Viracor BioPharma Services, partner di lunga data e affidabile per le soluzioni di studi clinici con una vasta esperienza nell'ambito di biomarcatori specifici e test molecolari, ha annunciato un'importante espansione del proprio portafoglio di servizi con l'aggiunta di capacità migliorate di test bioanalitici. Questi nuovi servizi sono in completa sintonia con le buone pratiche di laboratorio (GLP) e le buone pratiche cliniche (GCP), e consentiranno all'azienda di potenziare il supporto ai programmi di sviluppo biofarmaceutico con una maggiore portata scientifica in tutto il flusso di lavoro dello sviluppo dei farmaci.

Questo sviluppo strategico segue il trasferimento e l'integrazione di Eurofins Pharma Bioanalytics Services da St. Charles, in Missouri, nell'impianto appositamente costruito su 4,5 ettari di Eurofins Viracor BioPharma a Lenexa, in Kansas.

