Eurofins Biomnis lancia il nuovo metodo clinico LC‑MS/MS per il rilevamento della tossina cereulide nei campioni fecali
Eurofins Biomnis, azienda europea leader nella fornitura di servizi specializzati di diagnostica clinica e parte della rete globale di laboratori Eurofins, annuncia il successo dello sviluppo e della convalida di un nuovo metodo di spettrometria di massa tandem e cromatografia liquida (LC‑MS/MS) per il rilevamento e la quantificazione della tossina cereulide in campioni fecali umani.
Questa innovazione sottolinea la novità diagnostica di Eurofins Biomnis, nonché il suo impegno a contribuire la sua competenza per ridurre l'incertezza diagnostica con soluzioni che supportano i clinici e i laboratori in tutto il Paese e nel resto del mondo. Eurofins Biomnis ha pienamente convalidato il metodo per i campioni fecali umani, tenendo conto degli effetti della matrice e rispondendo ai requisiti dello standard ISO 15189 (a eccezione del confronto tra metodi su campioni clinici patologici).
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260311583991/it/
Per maggiori informazioni:
contact@eurofins-biomnis.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato