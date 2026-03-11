Eurofins Biomnis lancia il nuovo metodo clinico LC‑MS/MS per il rilevamento della tossina cereulide nei campioni fecali

Eurofins Biomnis, azienda europea leader nella fornitura di servizi specializzati di diagnostica clinica e parte della rete globale di laboratori Eurofins, annuncia il successo dello sviluppo e della convalida di un nuovo metodo di spettrometria di massa tandem e cromatografia liquida (LC‑MS/MS) per il rilevamento e la quantificazione della tossina cereulide in campioni fecali umani.

Questa innovazione sottolinea la novità diagnostica di Eurofins Biomnis, nonché il suo impegno a contribuire la sua competenza per ridurre l'incertezza diagnostica con soluzioni che supportano i clinici e i laboratori in tutto il Paese e nel resto del mondo. Eurofins Biomnis ha pienamente convalidato il metodo per i campioni fecali umani, tenendo conto degli effetti della matrice e rispondendo ai requisiti dello standard ISO 15189 (a eccezione del confronto tra metodi su campioni clinici patologici).

