Estithmar Holding costituisce "Estithmar Capital" per la gestione degli investimenti finanziari

Estithmar Holding Q.P.S.C. ha annunciato oggi la costituzione del suo quinto gruppo, "Estithmar Capital", in un passaggio strategico volto a rafforzare l'espansione dell'azienda e a diversificare i settori in cui opera.

Estithmar Holding Establishes “Estithmar Capital” for Financial Investment Management (Photo: AETOSWire)

Estithmar Capital si specializzerà nella gestione di investimenti finanziari, rafforzando la governance istituzionale e operando nell'ambito di quadri di riferimento chiari per la compliance, le normative e la gestione del rischio, rispecchiando la visione di Estithmar Holding per la sostenibilità e una crescita responsabile e ben strutturata.

L'istituzione di Estithmar Capital supporta la più ampia strategia di Estithmar Holding volta alla diversificazione degli asset finanziari, migliorando l'efficienza del capitale e unificando le prassi di governance di diversi mercati. Grazie a una strategia centralizzata e rigorosa, si prevede che il gruppo migliorerà le prestazioni del portafoglio, rafforzerà la gestione del rischio e migliorerà la trasparenza, mantenendo l'efficienza operativa e l'aderenza alle buone pratiche internazionali.

Nesrine Nacef

Responsabile delle comunicazioni aziendali

n.nacef@estithmarholding.com

+974 66157504





