Business Wire

Estithmar Holding costituisce "Estithmar Capital" per la gestione degli investimenti finanziari

Estithmar Holding Q.P.S.C. ha annunciato oggi la costituzione del suo quinto gruppo, "Estithmar Capital", in un passaggio strategico volto a rafforzare l'espansione dell'azienda e a diversificare i settori in cui opera.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260215724407/it/

Estithmar Holding Establishes “Estithmar Capital” for Financial Investment Management (Photo: AETOSWire)

Estithmar Capital si specializzerà nella gestione di investimenti finanziari, rafforzando la governance istituzionale e operando nell'ambito di quadri di riferimento chiari per la compliance, le normative e la gestione del rischio, rispecchiando la visione di Estithmar Holding per la sostenibilità e una crescita responsabile e ben strutturata.

L'istituzione di Estithmar Capital supporta la più ampia strategia di Estithmar Holding volta alla diversificazione degli asset finanziari, migliorando l'efficienza del capitale e unificando le prassi di governance di diversi mercati. Grazie a una strategia centralizzata e rigorosa, si prevede che il gruppo migliorerà le prestazioni del portafoglio, rafforzerà la gestione del rischio e migliorerà la trasparenza, mantenendo l'efficienza operativa e l'aderenza alle buone pratiche internazionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

