Esri ottiene la certificazione ISO, ribadendo il proprio impegno per la sicurezza dei dati

Esri , il leader globale dell'intelligence della localizzazione, ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2022, che consente agli utenti della soluzione ArcGIS di Esri di soddisfare i requisiti relativi alla residenza dei dati e ai requisiti normativi locali e garantisce che le prassi di Esri relative alla sicurezza siano conformi ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

La certificazione ISO/IEC 27001:2022 offre una quadro noto a livello globale per creare, implementare, mantenere e continuare a migliorare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. La certificazione di Esri dimostra che il suo sistema mantiene la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di piattaforme, servizi e applicazioni impiegati per elaborare, trasmettere e archiviare le risorse dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jo Ann Pruchniewski
Relazioni pubbliche, Esri
Cellulare: 301-693-2643 | E-mail: jpruchniewski@esri.com



