Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

EnergyAustralia, Enerven e NHOA Energy concludono la fase finanziaria e lanciano il progetto della batteria Hallett da 245 MWh nell'Australia Meridionale

AA

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala industriale, oggi ha realizzato insieme a EnergyAustralia e Enerven il lancio ufficiale del progetto di un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 245 MWh a Hallett, nei pressi della città di Canowie, nell'Australia Meridionale, dopo aver completato la fase finanziaria e avviato la fase di realizzazione del progetto.

Il traguardo è stato annunciato oggi durante una cerimonia per l'avvio del progetto tenutasi alla Hallett Power Station, alla presenze dei rappresentanti di EnergyAustralia, Enerven, NHOA Energy, e dello Stato australiano, degli Aborigeni e della comunità locale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario