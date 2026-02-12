Giornale di Brescia
Business Wire

Eclipse sigla una partnership con BNP Paribas per dare impulso alla prossima fase di crescita

Eclipse, un’azienda leader nel trading di energia, nello sviluppo di risorse energetiche e nello stoccaggio di energia tramite batterie, e BNP Paribas, una delle principali banche dell’Eurozona, oggi hanno annunciato la sigla di una partnership strategica volta ad accelerare la diffusione dei sistemi di accumulo di energia tramite batterie (Bees) e rafforzare la resilienza energetica dell’Europa. La partnership include un investimento azionario strategico in Eclipse da parte di BNP Paribas.

Tramite Flowstream, il suo software proprietario di trading algoritmico, Eclipse ottimizza in tempo reale le risorse di stoccaggio di energia mediante batterie sia proprie che di terzi. In qualità di operatore Bees integrato, Eclipse sviluppa, possiede e gestisce asset energetici su scala industriale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni contattare hello@eclipse-flow.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

