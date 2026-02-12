Echodyne aprirà un nuovo importante impianto di produzione per soddisfare la domanda globale in rapida crescita

Echodyne , società specializzata in piattaforme radar, ha annunciato oggi un'importante espansione a breve termine della sua capacità produttiva di radar.

Il nuovo impianto da 86.350 piedi quadrati di Echodyne fornirà lo spazio sufficiente per produrre e spedire più di 30.000 radar all'anno. L'approccio alla produzione modulare della società consente alla capacità produttiva la flessibilità necessaria per adattarsi alle varie richieste nelle linee di prodotti, oltre a introdurre facilmente nuove linee e capacità di prodotti. L'investimento riflette il costante impegno di Echodyne nel migliorare la sicurezza, mentre gli UxS diventano sempre più diffusi sul campo di battaglia e nella società in generale, anticipare la domanda crescente negli Stati Uniti e nei Paesi alleati di tutto il mondo e rafforzare la base industriale della difesa americana.

Le operazioni Counter-UAS (C-UAS), oltre la linea di vista (BVLOS) per i droni di primo soccorso (DFR), la protezione delle forze, la sicurezza delle frontiere e gli spostamenti (OTM) sono tra le applicazioni e le capacità che guidano la domanda in aumento di sorveglianza radar ad alta risoluzione per i domini aerei e di superficie. La tecnologia brevettata a matrice a scansione elettronica di metamateriali (Metamaterials Electronically Scanned Array, MESA®) dell'azienda offre una fedeltà dei dati insuperata: precisione millimetrica, stabilità di tracciamento, classificazione delle minacce basata sull'intelligenza artificiale e interfacce di programmazione delle applicazioni (API) ben definite e ad alta velocità per una facile integrazione nei sistemi di sistemi, il risultato è un radar compatto, allo stato solido e commercialmente esportabile.

Eben Frankenberg, CEO di Echodyne, ha commentato:

“Siamo orgogliosi di aprire questa nuova struttura nello Stato del Washington, la sede della nostra direzione e una hub globale di lunga data per l'innovazione tecnologica e la produzione avanzata. Le straordinarie prestazioni dei radar MESA si distinguono particolarmente rispetto alla semplicità voluta del suo modello, rendendolo un radar ad alta fedeltà ampiamente accessibile per la difesa, la sicurezza civile e le applicazioni di sicurezza. Questo nuovo investimento nella capacità produttiva ci consentirà di potenziare la produzione per rispondere alla domanda globale in rapida crescita dei nostri prodotti ”.

Echodyne prevede di continuare ad assumere personale a ritmo sostenuto per supportare le sue attività produttive in espansione. Le posizioni aperte sono disponibili all'indirizzo Echodyne.com/careers .

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un ideatore e produttore statunitense di avanzate soluzioni radar per applicazioni del mercato militare, governativo e commerciale. L'azienda abbina la tecnologia in matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) e potente software e apprendimento automatico per offrire dati di alta fedeltà sulla consapevolezza situazionale che individuano attività nei domini aereo e terrestre con rapidità, accuratezza e precisione ineguagliate. Testati e apprezzati da forze militari, agenzie, integratori e infrastrutture critiche in tutto il mondo, i prodotti di Echodyne definiscono un nuovo standard di eccellenza nei radar commerciali ad alta fedeltà. L'azienda di proprietà privata, ha sede a Kirkland, WA, Stati Uniti, ed è supportata, tra gli altri, da Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford e Northrop Grumman. Per vedere i radar in azione, visitare il sito: Echodyne.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211107142/it/

David Claxton, echodyne@wiseup.pr





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire