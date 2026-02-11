Eccellenza aziendale senza pari: Mary Kay si aggiudica il 2° posto nell’elenco Forbes 2026 delle aziende con la migliore assistenza clienti

Mary Kay Inc. , azienda leader globale nella vendita diretta e nell'innovazione della cosmesi e della cura della pelle, ha iniziato il 2026 con slancio, assicurandosi una distinzione di rilievo nell’elenco Forbes 2026 Best Customer Service , dove l’azienda si è posizionata al 2° posto assoluto. L’onore giunge a seguito di un anno eccezionale per Mary Kay, che ha concluso il 2025 con un totale di 25 premi globali, sottolineando la sua continua attenzione all’eccellenza aziendale, al settore della vendita diretta e in ambito di impatto sociale, sostenibilità ambientale, scienza e innovazione.

Il recente riconoscimento evidenzia l’impegno di lunga data di Mary Kay nel mettere il cliente al centro di ogni sua attività, dal supporto digitale facile da usare alla consulenza estetica personalizzata. La classifica Forbes Best Customer Service evidenzia le aziende che hanno stabilito lo standard di riferimento per la reattività, l’empatia e l’eccellenza nella fornitura di assistenza – e il secondo posto in classifica ottenuto da Mary Kay riflette un anno straordinario di trasformazione aziendale.

“Ogni interazione con i nostri clienti è un’occasione per far sentire una persona vista, sostenuta e valutata”, ha dichiarato Ryan Rogers, CEO di Mary Kay Inc . “Giungere al 2° posto nella classifica Forbes è una solida conferma della nostra cultura basata sulle persone e dimostra il significato di ciò che siamo in grado di ottenere insieme. Il riconoscimento parla della reputazione ineguagliata dei nostri Consulenti di bellezza indipendenti, della passione dei nostri team di assistenza clienti e dei valori della società basati sul servizio e sul creare il tempo per gli altri. Quella base è ciò che ci ispira a fornire costantemente esperienze clienti indimenticabili attraverso i nostri prodotti collaudati”.

“Il nostro elenco Best Customer Service si basa su 3,8 milioni di valutazioni annuali di clienti per comprendere come gli utenti reali valutano migliaia di brand e prodotti”, ha dichiarato Alan Schwarz, Assistant Managing Editor di Forbes , che supervisiona l’elenco annuale. “Sono stati valutati oltre 3.500 marchi diversi. Entrare a far parte dei primi 300 posti nell’elenco è già un successo, e il 2° posto in assoluto raggiunto da Mary Kay indica quanto i clienti apprezzino l’azienda”.

Il riconoscimento di Forbes è l’ultimo di una serie di premi alla reputazione ottenuti da Mary Kay nel 2025:

Eccellenza aziendale

Forbes | 2° posto nell’elenco delle aziende con la Migliore assistenza clienti

Newsweek | Migliori luoghi di lavoro per le donne in America 2025

Newsweek | Migliori luoghi di lavoro in America 2025

WWD Beauty Inc. | 11° posto nell’elenco delle 100 Migliori aziende di cosmetici del 2024

Happi | 13° posto nell’elenco delle 50 Migliori aziende americane

Forbes Diamonds 2025 – Mary Kay Polonia

EXPANSIÓN | Premi per la conformità 2025 – Mary Kay Spagna

China Association for Business Culture | Premio per l’Eccellenza aziendale 2025 – Mary Kay Cina

Prestazioni del brand

Euromonitor International | Brand n. 1 al mondo 1 di vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati per tre anni consecutivi (2023, 2024, 2025)

di vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati per tre anni consecutivi (2023, 2024, 2025) Euromonitor International | Brand n. 1 di prodotti per il make-up del viso in America Latina 2

Euromonitor International | Brand n. 1 di prodotti per le labbra in America Latina 3

Euromonitor International | Brand n. 1 di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati in Messico 4

Euromonitor International | Brand n. 1 di cosmetici pigmentati in Messico 5

Nielsen | Brand n. 1 di fondotinta in Brasile

Nielsen | Brand n. 1 di prodotti per il make-up in Brasile

2025 Superbrands | Mary Kay Slovacchia e Mary Kay Repubblica Ceca

Vendita diretta e Innovazione

Premio 2025 Azienda stimata di vendita diretta – Mary Kay Cina

Direct Selling News (DSN) | 2025 DSN 40 Under 40: Megan Gregg per l’Eccellenza legale

Direct Selling News (DSN) | 2025 DSN 40 Under 40: Julia Santosuosso per l’Impatto aziendale nella responsabilità sociale

German Direct Selling Association (BDD) | Premio “2025 Innovation” per il Foundation Finder basato sull’IA di Mary Kay – Mary Kay Germania

Impatto sociale e Sostenibilità ambientale

Forbes | 9 o posto nell’elenco dei Migliori marchi per l’impatto sociale – 2025

posto nell’elenco dei Migliori marchi per l’impatto sociale – 2025 Golden Bee | Premio 2025 per il report sulla sostenibilità aziendale eccezionale per la “Divulgazione delle informazioni sulla parità di genere” – Mary Kay China

Cemefi | Distintivo ESR ® Socially Responsible Company (Impresa Socialmente Responsabile) – Mary Kay Messico (2024, 2025)

Socially Responsible Company (Impresa Socialmente Responsabile) – Mary Kay Messico (2024, 2025) The Dallas Entrepreneurship Center (DEC) Network State of Entrepreneurship | Premio “Grande azienda dell’anno”

Baylor Scott & White Dallas Foundation | Premio “Circle of Care”.

About Mary Kay

Una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, Mary Kay Ash ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a. seguire i propri sogni. Per saperne di più, visitare marykayglobal.com . Trovateci su Facebook , Instagram , e LinkedIn , o seguiteci su X .

Informazioni su Forbes

Forbes è un brand iconico di media globali che da oltre un secolo simboleggia il successo. Alimentato da un giornalismo che informa e ispira, Forbes mette in evidenza gli attori e le azioni che plasmano le industrie, raggiungono il successo e hanno un impatto sul mondo. Forbes connette e riunisce le comunità più influenti al mondo, da miliardari a leader aziendali e imprenditori emergenti a creatori e innovatori. Il marchio Forbes raggiunge ogni mese più di 140 milioni di persone in tutto il mondo attraverso il suo giornalismo affidabile, eventi esclusivi ForbesLive e 49 edizioni locali in 81 Paesi.

